قائد حرس الحدود الايراني: ضمان الأمن على كافة حدود البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد حرس الحدود: "نشر بعض الشائعات حول وضع حدود البلاد هو جزء من مخطط العدو والحرب النفسية. إن حرس حدودنا البواسل على دراية كاملة بالمعلومات والمراقبة الميدانية لكافة النقاط الحدودية ومستعدون لمواجهة أي تهديدات محتملة من أعداء هذه الحدود والمنطقة.

وأضاف العميد كودرزي: "يقوم حرس الحدود بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة بما فيها الحرس الثوري الإسلامي والجيش بمراقبة حركة المرور والتحركات الحدودية بشكل كامل".

‌وأكد: 'نتوقع من جيراننا أن يتخذوا الإجراءات اللازمة وليس أن يفرضوا علينا الإجراءات إذا كان مصدر الأعمال العدائية ضد أراضينا من بلادهم، نظراً للعلاقات الطيبة والودية مع جميع جيرانهم".

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