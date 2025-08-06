إيران وكازاخستان تتعاونان لتحقيق تبادل تجاري بقيمة 3 مليارات دولار

أفادت وكالة مهر للأنباء، التقت فرزانة صادق، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في جمهورية إيران الإسلامية، التي ترافق النائب الأول لرئيس تركمانستان في رحلة إلى ميناء آوازا الشهير لحضور القمة الثالثة للدول غير الساحلية، مع نورلان سورانباييف، وزير النقل في جمهورية كازاخستان وتناقشت معه.

في هذا الاجتماع، الذي عُقد بهدف تعزيز التعاون في مجال النقل ووضع خارطة طريق مشتركة بين البلدين، هنأت صادق نظيرها الكازاخستاني على تعيينه مؤخرًا وأعربت عن تقديرها لمواقف كازاخستان البناءة في دعم إيران، وخاصة خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، واعتبرت الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين مؤشرًا على المستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى أهمية تطوير مشاريع النقل والبنية التحتية المشتركة، أكدت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية في إيران على ضرورة متابعة خارطة الطريق الخاصة بالمسار الشرقي للممر الشمالي الجنوبي؛ تم تطوير هذا المسار، الذي تُركّز عليه كازاخستان بالتعاون مع روسيا وتركمانستان وإيران، وقد وقّع نواب وزراء النقل في هذه الدول على الوثيقة ذات الصلة.

واستكمالاً لهذا الاجتماع، ناقش الجانبان ضرورة تعزيز جميع قطاعات النقل بين إيران وكازاخستان، وأكدا على أهمية وضع وثيقة شاملة للتعاون في مجال النقل مدتها خمس سنوات. وقد قدّم الجانب الإيراني هذا المقترح، ورحّب به وزير النقل الكازاخستاني. كما أكّد سورانباييف على عدم وجود أي قيود على قبول الرحلات الجوية الإيرانية على الأراضي الكازاخستانية.

وفي جانب آخر من هذا الاجتماع، اتفق الطرفان على استغلال إمكانيات بحر الخزر لإحداث نقلة نوعية في التعاون في مجال النقل. واقترح وزير النقل الكازاخستاني التعاون في مشاريع مماثلة لـ"جسر الخزر" مع جمهورية أذربيجان، وهو ما رحبت به إيران، وتقررت دراسة تفاصيل هذا المقترح.

وفي مجال التجارة الثنائية، ركّزت المحادثات على تحقيق هدف حجم التبادلات البالغ ثلاثة مليارات دولار. أكد الجانبان على ضرورة تطوير الموانئ الإيرانية وزيادة التبادل التجاري عبر تنويع طرق النقل. كما تقرر عقد اجتماعات متعددة الأطراف بمشاركة الدول المجاورة لتطوير التعاون اللوجستي على الطرق المؤدية إلى القوقاز وأوروبا.

وفي ختام الاجتماع، اتفق وزيرا النقل الإيراني والكازاخستاني على تشكيل لجنة مشتركة لصياغة وثائق التعاون وخارطة طريق شاملة، قبل زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان ، إلى أستانا، وتقرر عقد اجتماعات دورية ومؤتمرات عبر الهاتف لتسريع التخطيط المستقبلي.

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