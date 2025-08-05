شركة الصناعات البتروكيماوية الايرانية تخطط لجذب استثمارات بقيمة 100 مليون دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح حميد رضا عجمي، يوم الثلاثاء، أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لـ 144 مشروعًا مرخصًا في هذه الصناعة يبلغ حوالي 100 مليار دولار، وأضاف: "يلعب تطوير البتروكيماويات دورًا مهمًا في الأمن الاقتصادي والاجتماعي والوطني للبلاد، وأن الاعتماد الكامل على الاستثمار المحلي سيؤدي إلى نمو محدود. ولزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، يجب أن يكون جذب المستثمرين الأجانب على جدول الأعمال أيضًا.

وأشار إلى أن قطاع البتروكيماويات يُوفر 25% من الصادرات غير النفطية و19% من القيمة المضافة الصناعية للبلاد، مُشيرًا إلى أن هذه الصناعة التكنولوجية المتقدمة لا تُمثل حلقة وصل بين قطاع النفط الخام وقطاع المصب فحسب، بل تُمثل أيضًا عاملًا مهمًا في خلق فرص العمل وريادة الأعمال في البلاد.

وصرح انه تم استثمار أكثر من 87 مليار دولار في صناعة البتروكيماويات بين عامي 1979 و2022، منها 19% من مصادر أجنبية، وأكثر من 11% من صندوق التنمية الوطني ومصادر محلية وأجنبية أخرى.

وأشار إلى أنه من المتوقع ضخ استثمارات جديدة بقيمة 22 مليار دولار في خطة التنمية السابعة، وقال: "حاليًا، تم تشغيل بعض هذه المشاريع، ونعمل على استكمال بقية المشاريع".

وفي معرض شرحه للوضع الراهن لمشاريع البتروكيماويات، أضاف عجمي: من بين 144 مشروعًا، حقق 20 مشروعًا باستثمارات 11 مليار دولار تقدمًا تجاوز 70%، و32 مشروعًا باستثمارات 22 مليار دولار تقدمًا يتراوح بين 20 و70%، و92 مشروعًا باستثمارات 67 مليار دولار تقدمًا فعليًا أقل من 20%.

وأكد مدير الاستثمار في الشركة الوطنية للبتروكيماويات على ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي، وقال: "في الآونة الأخيرة، نصت مذكرة التفاهم مع منظمة الاستثمار على تعريف المستثمرين الدوليين بفرص هذه الصناعة أكثر من ذي قبل. كما سيتم الاستفادة من قدرات دول البريكس وشنغهاي لتطوير التعاون".

وأشار إلى صمود صناعة البتروكيماويات في وجه ضغوط العقوبات، وقال: "على الرغم من التحديات الدولية، سيستمر تنفيذ المشاريع من خلال الموارد المحلية وخطوط الائتمان الأجنبية، وسيتم تشغيل عدد من المشاريع هذا العام".

وأشار عجمي إلى أهم عوامل الجذب للاستثمار في صناعة البتروكيماويات الإيرانية، من حيث توفر البنية التحتية القانونية والداعمة، وسوق محلية وإقليمية واسعة، وإمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة المتجددة، ووجود موارد بشرية متخصصة، والقدرة التكنولوجية للشركات القائمة على المعرفة.

واعتبر مدير الاستثمار في الشركة الوطنية للبتروكيماويات إكمال المشاريع غير المكتملة، وتطوير المشاريع المتوسطة والنهائية، وجمع غازات الاشتعال، وزيادة عائدات النقد الأجنبي، محاور الاستثمار الرئيسية للشركة، وشدد على الاستخدام المتزامن لتجارب الشراكات المحلية والأجنبية.