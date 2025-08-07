العميد شكارجي: حزب الله وحماس وأنصار الله والحشد الشعبي يعملون اقوى من الماضي

وأفات وكالة مهر للأنباء، انه احيا اللواء أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، على هامش مراسم أربعينية شهداء اقتدار إيران الإسلامية الذين استسهدوا خلال العدوان الصهيوني، ذكرى الشهداء وقال: "تضحيات الشهداء وكرامتهم تكون في طليعة الانتصارات. إنهم العمق الاستراتيجي لجبهة المقاومة، ويقفون في وجه الاستكبار العالمي والنظام الأمريكي الإجرامي والكيان الصهيوني الهمجي".

وأكد أن مواصلة مسيرة الشهداء واجب إلهي، وبعون الله وقوته، سنهزم أعداء الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني والأمم الإسلامية، وخاصة الشعب الفلسطيني المظلوم.

وبخصوص كمية ونوعية المعدات والأسلحة المتوفرة لدى القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الايرانية، قال أيضًا: بفضل الله، زادت قدراتنا الدفاعية والعسكرية بشكل ملحوظ مقارنةً بالماضي، والقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أعلى مستويات الجاهزية.

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في لبنان وجبهة المقاومة، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة: يحاول الكيان الصهيوني تغيير المعادلات الإقليمية لصالحه، لكن جبهة المقاومة صامدة. حزب الله اللبناني، وحماس، وأنصار الله، والحشد الشعبي العراقي، وقوى المقاومة في اليمن ودول أخرى، تعمل الآن بقوة أكبر من أي وقت مضى.

وأكد أن استشهاد المقاومين عاملٌ في تعزيز هذه الجبهة، قائلاً: "استشهاد قوات المحور لا يُضعف المقاومة، بل يزيدها قوةً وتماسكًا..جبهة المقاومة لا تُقهر، وسترد على أي تهديد بالشكل المناسب".

