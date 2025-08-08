وزيرا خارجية إيران ومصر يجريان محادثة هاتفية حول التطورات في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي مساء الخميس.

وناقش الجانبان خلال الاتصال الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة استمرار الحصار الجائر المفروض على القطاع، وخطط الكيان الصهيوني العدوانية لتكثيف الهجمات واحتلال القطاع بالكامل، وأكدا على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات فعّالة لوقف الإبادة الجماعية، ودخول المساعدات الإنسانية الدولية إلى القطاع فورًا.

كما ناقش الجانبان التطورات في لبنان، وضرورة الحفاظ على مناخ من الثقة والوئام الداخلي بين مختلف الفصائل السياسية، وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى توترات داخلية. وفي هذا الصدد، اعتبرا أنه من الضروري أن ينسحب الكيان الصهيوني بشكل كامل من المناطق المحتلة في جنوب لبنان وأن يوقف اعتداءاته على لبنان.

