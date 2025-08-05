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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٣:٥١ م

في لقاء مع وسائل الإعلام الوطنية؛

عراقجي: التعاون والتنسيق بين الإعلام والدبلوماسية ضروري لنجاح إيران

عراقجي: التعاون والتنسيق بين الإعلام والدبلوماسية ضروري لنجاح إيران

وفي عشية يوم المراسلين، شكر وزير الخارجية، خلال زيارته لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وسائل الإعلام الوطنية على دورها المهم والفعال في المساعدة على النهوض بواجبات الجهاز الدبلوماسي، واعتبر التعاون والتنسيق بين وسائل الإعلام والدبلوماسية أمرا ضروريا لنجاح إيران في تأمين المصالح الوطنية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، حضر وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، عشية يوم الصحفيين، اجتماعًا لمجلس نواب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، وأجرى محادثات مع رئيسها ومديريها. وفي هذا الاجتماع، رحّب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بيمان جبلي، بوزير الخارجية، وأشاد بجهوده وعمله الدؤوب وجهود الكادر الدبلوماسي في تحقيق أهداف السياسة الخارجية وحماية المصالح الوطنية لبلادنا. واعتبر التنسيق والتعاون بين هذين المجالين المهمين، الدبلوماسية والإعلام، بالغَ الأهمية في الحفاظ على الأمن الوطني واستقرار البلاد، مؤكدًا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تتخذ خطوات جادة في هذا الاتجاه.

من جانبه شكر وزير الخارجية رؤساء ومديري وسائل الإعلام الوطنية على الدور المهم والفعال الذي تقوم به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في دعم مهام السلك الدبلوماسي، واعتبر التعاون والتنسيق بين الإعلام والدبلوماسية شرطًا أساسيًا لنجاح بلادنا في تحقيق المصالح الوطنية، مؤكدًا أن التآزر بين الجوانب الثلاثة: الإعلام والدبلوماسية والمجال سيضمن سيادة إيران وتقدمها.

وفي معرض تكريمه لذكرى شهداء الإعلام، وخاصة شهداء العدوان الإرهابي الصهيوني على إيران، وصف عراقجي مثابرة الصحفيين والإعلاميين في تقديم المعلومات المهنية وشرح الحقائق بأنها عنصر أساسي في بناء رواية صحيحة للتطورات ومنع التشويه والانحراف.

وفي هذا اللقاء الودي، أعرب رئيس ونواب ومديرو هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن آرائهم ومقترحاتهم بشأن مختلف جوانب السياسة الخارجية ودور هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في دعم الأهداف الدبلوماسية للبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1961361
یاسر المصری

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