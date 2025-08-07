عراقجي: الأمريكيون مخطئون لوظنوا أن عدوانهم غيّرت موقفنا..قائد الثورة لم يسمح للأعداء بتحقيق أهدافهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في برنامج "طهران، إيران، العالم" على شبكة طهران، مساء الاربعاء، وردًا على سؤال متعلق بالطريقة الجديدة للتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال عراقجي: "أقرّ مجلس الشورى الإسلامي قانونًا بالغ الأهمية، وأحال تعاون جمهورية إيران الإسلامية مع الوكالة إلى قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. هذا يعني أن أي تعاون مع الوكالة من الآن فصاعدًا يجب أن يتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي وبموافقته".

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي قال، لا بد من القول إن أداء الوكالة لم يكن جيدًا، وخاصةً في الأشهر القليلة الماضية. فقد أعدوا تقريرًا قبل الحرب، أدى إلى قرار في مجلس المحافظين. كان القرار سيئًا، واتهموا إيران بقضايا يعلمون هم أنفسهم أنها غير صحيحة، وربما كانت مرتبطة بعشرين عامًا مضت. على سبيل المثال، يدّعون أن أمورًا حدثت أو لم تحدث.

وأضاف عراقجي: "والأهم من ذلك، عندما شُنّ هذا الهجوم أو العدوان، مهما كان غير قانوني ووحشي، على منشآتنا النووية، وهي منشآت مُكلّفة أساسًا بحمايتها والتعاون مع الدول في المجال السلمي.

واضاف: كانت جميع منشآتنا مسجلة لدى الوكالة وتحت إشرافها، وكان مفتشو الوكالة يتفقدونها بانتظام، وقد تعرضت هذه المنشآت للهجوم، وهذا أكبر انتهاك للقانون الدولي، وانتهاك لا يُغتفر في مجال العلاقات الدولية".

*هنالك حاجة لوضع إطار عمل جديد للتعاون مع الوكالة الذرية

وأشار إلى أن الوكالة الذرية ومديرها العام رفضا حتى إدانة هذه الهجمات، وقال: "الآن تعلم الوكالة، وعلى مديرها العام أن يعلم، أن ظروفًا جديدة تمامًا قد طرأت. لقد تغيرت قوانين البرلمان والأوضاع على أرض الواقع. تعرّضت العديد من منشآتنا النووية للهجوم والقصف ولحقت بها أضرار. حسنًا، من الطبيعي، لكلا السببين، سواءً بسبب التغيرات على أرض الواقع أو بسبب قوانين البرلمان، أن تبدأ حقبة جديدة في العلاقات مع الوكالة."

وقال رئيس السلك الدبلوماسي: "في ضوء هذه الحقائق، يجب وضع إطار عمل جديد للتعاون مع الوكالة. الإطار السابق لم يكن متجاوبًا على الإطلاق. إطار عمل جديد، لنسمّه "ترتيبات جديدة" أو "آليات تعاون"، أو أيًا كان اسمه، علينا تحديد هذا الإطار مع الوكالة. وبناءً عليه، سيتم تنظيم تعاوننا مع الوكالة."

وأكد عراقجي على مراعاة قانون البرلمان في هذا الإطار، قائلاً: إن تصريح البرلمان بضرورة التعاون عبر المجلس الأعلى للأمن القومي فقط سيكون قضيةً محورية. وكما ذكرتُ، فإن الحقائق على الأرض مهمةٌ أيضًا.

وأضاف: السؤال المطروح الآن للوكالة هو: إذا أردتم زيارة منشآتنا النووية، فهذه المنشآت قُصفت. أخبرونا كيف تُريدون إجراء الزيارة؟ هل هناك بروتوكولٌ لزيارة منشأةٍ مقصوفة؟ هل هناك قانونٌ أو قاعدةٌ أو لائحةٌ لذلك؟ إذا وُجدت مثل هذه القاعدة، فلنسمِّها لائحةً، ويجب تحديدها. وبالنظر إلى الطلبات التي قدمتها الوكالة، واستنادًا إلى قانون مجلس الشورى الإسلامي، فقد دعونا نائب المدير العام للوكالة للحضور إلى طهران لمناقشة هذا الإطار نفسه.

وأوضح عراقجي: إنه (نائب المدير العام للوكالة الذرية) لن ياتي للدراسة أو التقييم أيضًا. لم نمنح مثل هذا الإذن ولن نمنحه. لكنه سيأتي لمناقشة القواعد والترتيبات التي ستُتبع من الآن فصاعدًا لتعاون إيران مع الوكالة فيما يتعلق ببرنامجها النووي السلمي. بالنظر إلى قانون البرلمان، كيف يُفترض بهم تقديم طلباتهم؟ كيف سينظر المجلس الأعلى للأمن القومي فيها وكيف سيرد عليها؟ يجب وضع هذه الترتيبات. إذا استطعنا التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإطار، فسيبدأ تعاوننا بناءً عليه. ومن الطبيعي أن تستمر المحادثات ريثما نتوصل إلى هذا الإطار. لقد تم تحديد موعد زيارته. قُدّم موعد مقترح، ونحن بصدد الانتهاء منه. لم يُحسم الأمر بعد بنسبة 100%، لكن الإطار الزمني واضح.

*نتشاور باستمرار مع الصين وروسيا

وردًا على سؤال حول العلاقات مع الصين وروسيا، قال وزير الخارجية: الصين وروسيا عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، ولدينا معهما علاقات عميقة وطويلة الأمد. نطاق تعاوننا مع هذين البلدين واسع للغاية. لقد أبرمنا اتفاقيات تعاون طويلة الأمد مع كلا البلدين، مما يوضح آفاق التعاون الثنائي على المدى الطويل. لقد وقّعنا اتفاقية لمدة 25 عامًا مع الصين، واتفاقية لمدة 20 عامًا مع روسيا قبل بضعة أشهر.

وأضاف: خلال العام الماضي، زار الدكتور ظريف روسيا مرتين؛ مرة للمشاركة في قمة البريكس التي عُقدت في مدينة قازان الروسية، ومرة في زيارة ثنائية إلى موسكو، حيث تم توقيع الاتفاقية المذكورة سابقًا. وقد التقى بالسيد بوتين مرتين خلال هذه الفترة. كما التقيت بالسيد بوتين مرتين: مرة في خضم الحرب، عندما ذهبت إلى موسكو واجتمعت به، ومرة أخرى بعد انتهاء الحرب. كما سافر الدكتور لاريجاني إلى روسيا مرة واحدة كممثل لرئيس الجمهورية ونقل رسالة قائد الثورة إلى المسؤولين الروس.

وقال وزير الخارجية: "هناك خطوات مهمة جارية أيضًا فيما يتعلق بالصين. من المقرر أن يسافر رئيس الجمهورية، إلى الصين في سبتمبر لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

وتابع: علاقاتنا مع الصين وروسيا واسعة للغاية، وتُعقد مشاورات بيننا بانتظام وباستمرار. وفي هذا الصدد، عُقد اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا على مستوى المديرين العامين في طهران قبل حوالي أسبوع أو أسبوعين. وقد عُقد هذا الاجتماع بهدف دراسة القضايا المتعلقة بإعادة فرض العقوبات من الناحية الفنية والخبرائية، وهو بالطبع موضوع مستقل.

وقال عراقجي: "لذلك، نتشاور مع بعضنا البعض باستمرار. كانت مواقف الصين وروسيا خلال العدوان الأمريكي والصهيوني الأخير حاسمة للغاية؛ سواء في إدانة هذه الهجمات أو في إعلان التضامن والدعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن الطبيعي أن يكون تعاوننا مع هذين البلدين قد شمل مجالات مختلفة في الماضي ويستمر الآن؛ سواءً في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الدفاعية، وما زال هذا التعاون قائمًا.

*أي مفاوضات تعتمد على مقتضيات المصالح الوطنية

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت ايران ستعقد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة قريبًا، قال وزير الخارجية: لا، ليس هناك اتفاق نهائي. وصلتنا رسائل من الطرف الآخر، وسواءً في المستقبل القريب أم البعيد، فإن إجراء المفاوضات يعتمد تحديدًا على ما تتطلبه مصالحنا. المفاوضات جزء من ساحة تنافسنا مع بقية العالم، وفي هذه الحالة تحديدًا، مع الولايات المتحدة. كلما دعت الحاجة، نناضل من أجل ضمان المصالح الوطنية ومصالح البلاد؛ وكلما دعت الحاجة، نتفاوض؛ وكلما دعت الحاجة، نستخدم الدبلوماسية، وكلما دعت الحاجة، نستخدم قوتنا الدفاعية والعسكرية.

وأضاف: لن نتخلى عن أيٍّ من أدواتنا المتاحة. كما اقتضت مصالحنا قبل الهجوم الأمريكي، عقدنا خمس جولات من المفاوضات مع الأمريكيين، وكما دافعنا عن مصالح الشعب الإيراني في وجه تهديداتهم خلال الحرب، دافعنا عنها بنفس الطريقة خلال المفاوضات. ولأنهم لم يحققوا هدفهم في المفاوضات، لجأوا إلى خيارات أخرى.

وقال عراقجي: "هذا يدل على أننا كنا في المفاوضات حازمين تمامًا ولم نقصر في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. وهذه نقطة بالغة الأهمية يجب مراعاتها. لقد أدت المفاوضات التي جرت قبل الحرب إلى ترسيخ أو الاعتراف بشرعية الشعب الإيراني وشرعية دفاعنا ضد عدوان الكيان الصهيوني واميركا. بمعنى آخر، منحنا العالم أجمع هذا الحق".

وأكد: "لقد قلتُ أيضًا في مكان آخر: أدانت أكثر من 120 دولة في العالم هذه الهجمات، ودافعت عن الجمهورية الإسلامية، وجميع المنظمات الاقليمية وجميع المنظمات الدولية تقريبًا، باستثناء مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أدان الجميع الهجمات ببيانات. أقرّ العالم أجمع بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دولة حوار ودبلوماسية، وأن اولئك (الكيان الصهيوني واميركا) هم من قاموا بالعدوان والممارسات الوحشية.

واضاف: لقد ثبت في نظر شعبنا ايضا أن الحكومة تعمل على أساس الحوار والمنطق والعقل، وتدافع عن مصالح ايران بالدبلوماسية كلما دعت الحاجة، وتواجه أعداءها بدفاعٍ بطولي كلما دعت الحاجة، ولعل هذا الأمر ساهم في التماسك الداخلي للبلاد، وهو ما نفخر به. نفخر بأننا تمتعنا بهذا التلاحم الوطني، وهذه الوحدة الوطنية خلال الحرب.

وقال رئيس السلك الدبلوماسي: ربما كان أحد الأسباب هو أن الشعب رأى أن جمهورية إيران الإسلامية اختارت الدبلوماسية؛ لم تخسر الدبلوماسية؛ بل جرّبتها؛ ودخلت في مفاوضات؛ كانت قد اتمت الحجة، سواءً لداخل البلاد أو لخارجها، وهذا الامر أثبت أحقية وشرعية دفاع جمهورية إيران الإسلامية عن نفسها وعدم شرعية العدوان.

*قائد الثورة لم يسمح للأعداء بتحقيق أهدافهم

وفيما يتعلق بقيادة قائد الثورة خلال حرب الاثني عشر يومًا، قال وزير الخارجية: يجب ألا نغفل أو ننسى دور القيادة الشجاعة والبارعة لقائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة، سواء في السنوات الماضية، وخاصةً في هذه الفترة الخاصة. لقد اتسمت قيادته بالحكمة والشجاعة والجرأة، سواءً في الدبلوماسية أو المفاوضات، أو في المواقف الدفاعية. ولم يسمح للأعداء بتحقيق أهدافهم، وهي تدمير قدراتنا الدفاعية، وإضعاف هيكل القيادة والسيطرة، وضرب وحدتنا الوطنية.

وأضاف: لقد أعاد إحياء وبناء كل هذه القدرات في فترة وجيزة. لقد رأيتُ بأم عيني، خلال تلك الأيام الاثني عشر، كيف شقت قيادته الطريق، كما شقت عصا موسى البحر. لقد كان رائدًا في كل شيء، وصنع هذه الملحمة.

*بعد تعيين لاريجاني امينا للمجلس الاعلى للامن القومي، سنتحرك بشكل أفضل وأيسر في مجال السياسة الخارجية

وردًا على سؤال عما إذا كان وجود علي لاريجاني في المجلس الأعلى للأمن القومي سيحد من نطاق أداء وزير الخارجية في المفاوضات أم أنه سيساعده، قال وزير الخارجية: لماذا يجب أن يحد من ذلك؟ إنه سيساعد بالتأكيد، وأهنئه على هذا الانتخاب مرة أخرى وأتمنى له التوفيق. برأيي، يُعد الدكتور لاريجاني أحدى الركائز السياسية لإيران؛ فهو رمز للحكمة والعقلانية، وله خبرة طويلة جدًا في السياستين الداخلية والخارجية.

وأضاف: لقد عملت معه لسنوات، سواءً عندما كان رئيسًا للبرلمان أو أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وكنت على اتصال به، وحضرت العديد من الاجتماعات. وفي الفترة الأخيرة، عقدنا أيضًا اجتماعات بشكل أو بآخر. يتمتع بمستوى استثنائي من البصيرة والذكاء. إنه ينظر إلى القضايا بدقة وعمق، لا سيما في مجال السياسة الخارجية، التي يتمتع فيها برؤية واقعية وعميقة للغاية. أنا متأكد من أنه خلال فترة مهمته، سنتقدم بشكل أفضل وأيسر في مجال السياسة الخارجية، وأنا متأكد من أن الأمور ستسير على نحو أفضل أيضًا.

وقال وزير الخارجية: بالطبع، عملنا بشكل جيد ايضا مع الدكتور أحمديان. كانت لديه أيضًا سمات مشابهة بصورة ما. أعتقد أن التغيير لم يكن يومًا سيئًا، وسيؤدي في النهاية إلى تقدم أفضل.

*يجري بحث أسلوب وصلاحيات المفاوضات على مستوى عالٍ

وقال عراقجي: إن مناقشة كيفية تفاوضنا، وبأي صلاحيات وبأي ترتيب، كل هذا يُبحث على مستوى عالٍ، ويتم اتخاذ القرارات، ونحن جميعًا خاضعون لتلك القرارات. انطباعي هو أننا في المرحلة الجديدة، سنواصل العمل بنفس الطريقة السابقة. بالطبع، سنتصرف بالطريقة نفسها، مهما كانت المناسبة. لكن انطباعي هو أننا، بحضور الدكتور لاريجاني، سنواصل السير على نفس النهج السابق.

وأشار إلى أنه في الفترة السابقة، كانت مسؤولية تنفيذ المفاوضات تقع على عاتقنا، لكن وضع السياسات في مجال المفاوضات كان يتم في المجلس الأعلى للأمن القومي، وقال: "شاركنا في اجتماعات عديدة هناك؛ اتُخذت القرارات والنتائج ، وبناءً عليها، عملنا على طاولة المفاوضات. بمعنى آخر، ستستمر العملية نفسها بالتأكيد الآن.

*الأمريكيون مخطئون لو تصوروا أن مهاجمة المنشآت النووية قد غيّرت موقفنا أو أننا سنتراجع

وردًا على سؤال بأن شرط بدء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة هو التزامها بعدم شن الهجوم العسكري. هل يمكننا أن نأمل في مثل هذا الالتزام من اميركا؟ قال وزير الخارجية: لا، بالتأكيد لا يمكننا أن نأمل في ذلك. لا أحد يستطيع تقديم مثل هذا الالتزام. لكن على أي حال، من المهم أن يؤكدوا لنا أنه إذا دخلنا في مفاوضات، وهو أمرٌ لا يزال قيد المناقشة، فلن يتكرر ما حدث في المرة السابقة هذه المرة، وأنهم سيأتون إلى طاولة المفاوضات لإجراء مفاوضات حقيقية. لم نتمكن بعد من ضمان أنهم، في حال بدء مفاوضات جديدة، سيدخلون المفاوضات بنية مفاوضات حقيقية، لتحقيق نتائج قائمة على الاخذ والعطاء بصورة متوازنة.

وقال عراقجي: "لقد أعلنا رسميًا وبوضوح أنه إذا ظنوا أننا سندخل في مفاوضات لتحقيق ما عجزوا عن تحقيقه بالهجمات العسكرية، فلن يحدث هذا في المفاوضات الحالية، كما لم يحدث في المفاوضات قبل الحرب ولن يحدث الآن. إذا ظنوا أن مهاجمة المنشآت قد غيّرت موقفنا أو أننا سنتراجع، فهذا ليس واردا. بل على العكس، لقد أصبح موقفنا أقوى. لقد نشرتُ تغريدة قبل فترة مفادها أن منشآتنا النووية تضررت، لكن إرادتنا لم تهتز؛ وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الأمريكية، قلتُ الشيء نفسه أيضًا أن المنشآت دُمرت، ويمكن إعادة بنائها؛ ويمكن استبدال المعدات والآلات، لكن العلم لا يزول ولا يُدمر بالقصف".

وأضاف: نلمس هذا الامر اليوم في تصريحات المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، وفي مقالاتهم ومقابلاتهم، وفي مراكز أبحاثهم، الذين يُقرّون أكثر من أي وقت مضى بأن العمليات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، ضد البرنامج النووي السلمي الإيراني، باءت بالفشل ولم تتمكن من القضاء عليه. نعم، دُمّرت المباني، لكن علمنا باقٍ وإرادتنا باقية، وهذا أهم من أي شيء آخر. سنواصل هذا الطريق.

وأكد أنه إذا دخلوا في مفاوضات بهذا الفهم، فنحن مستعدون للدخول في مفاوضات، وقال: "منطق مفاوضاتنا واضحٌ جدًا أيضًا. نحن على ثقة تامة بسلمية برنامجنا النووي، ولا مانع لدينا من نقل هذه الثقة للآخرين. أي أننا مستعدون تمامًا لبناء الثقة في هذا الصدد. ولكن في المقابل، يجب رفع العقوبات واحترام حقوقنا، بما في ذلك الحق في الطاقة النووية السلمية، وخاصةً التخصيب".

وأكد عراقجي: "منطقنا التفاوضي واضحٌ تمامًا. دخلنا في مفاوضاتٍ بنفس المنطق سابقًا، لكن الطرف الآخر لم يقبل وحاول حل المشكلة بالخيار العسكري. الآن أدركوا أن الخيار العسكري لم يُجدِ نفعًا. لذلك، إذا عُقدت مفاوضاتٌ مجددًا، أعتقد أنهم سيأتون هذه المرة إلى طاولة المفاوضات مُدركين أن الخيار الذي اختاروه لم يُكتب له النجاح، وأنهم الآن مُجبرون على الدخول في مفاوضاتٍ عادلة. أما التوصل إلى نتيجةٍ أم لا، فهذا أمرٌ سيُحدد في المراحل اللاحقة".

* لا ينبغي أن نخضع للمبالغة الإعلامية أو النفسية فيما يتعلق بعواقب تفعيل آلية الزناد

وفيما يتعلق بعواقب تفعيل آلية الزناد "سناب باك"، قال وزير الخارجية: سبق أن أكدتُ أنه كما لم تحقق الإجراءات العسكرية الأمريكية النتائج المرجوة لهم، بل زادت عمليًا من صعوبة وتعقيد مسار الحل الدبلوماسي والمفاوضات، فإن الأوروبيين أيضًا إذا ما رغبوا في استخدام آلية "سناب باك"، فلن يحققوا النتائج التي يريدونها. بل على العكس، سيُصعّب هذا الإجراء مسار الحوار والتفاهم. في بعض التحليلات أو محاولات تهيئة الأجواء، تم تضخيم مسألة "سناب باك" بشكل مبالغ فيه. بالطبع، لا أقول إن مثل هذا الإجراء غير مهم أو غير فعال، فمن الطبيعي أن تكون له عواقب، ولكن برأيي، تم تضخيم هذه المسألة في أذهان المجتمع والرأي العام أكثر من الواقع.

وأضاف: "يُتوهّم أحيانًا أنه في حال تطبيق آلية "سناب باك"، سيحدث أمرٌ استثنائي أو كارثي، أو ستدخل العقوبات مرحلةً غير مسبوقة. لكن هذا ليس صحيحًا، وهذا التصور بعيدٌ كل البعد عن الواقع. وقد أثبتت التجربة أيضًا أن أدوات الضغط، وخاصةً في الأطر القانونية الدولية، لا تتمتع بالضرورة بالفعالية التي يتوقعها مصمموها. يجب ألا نقع في نوع من المبالغة الإعلامية أو النفسية التي تفصل ساحة صنع القرار عن واقع المشهد. تتطلب السياسة الخارجية ومواجهة الضغوط الدولية تحليلًا دقيقًا وإدراكًا صحيحًا للأدوات ووزنها الحقيقي، وليس مجرد رد فعل على التصورات العاطفية والأجواء الإعلامية".

*بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات وعجز أوروبا، فعّلت إيران آلية الزناد وفقًا للمادة 36 من الاتفاق

وقال وزير الخارجية: دعوني أولًا أشرح ما هي آلية الزناد "سناب باك"، لأن هذا المصطلح شائع الاستخدام، ولكن عادةً ما لا يملك الكثيرون معلومات دقيقة عنه. كما ترون، خلال مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، كان أحد الأسئلة الرئيسية هو: ما هو ضمان تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة؟ أي، إذا لم يفِ أحد الطرفين بالتزاماته، فما الإجراء الذي يمكن للطرف الآخر اتخاذه؟ هذا السؤال كان مطروحًا علينا أيضًا. على سبيل المثال، إذا لم تف الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية بالتزاماتها، فماذا نفعل؟ هل نلجأ إلى مجلس الأمن، وهم أعضاء فيه؟ هل نلجأ إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؟ وقد يستغرق هذا الأمر أيضًا عامًا. أو إلى أين نذهب؟ كان لدى الطرف الآخر نفس الهاجس: ماذا يفعلون إذا لم تمتثل إيران لالتزاماتها؟.

وأضاف: في النهاية، توصلت جميع الأطراف إلى استنتاج مفاده أنه ينبغي وضع آلية في نص خطة العمل الشاملة المشتركة، بحيث إذا لم يمتثل أحد الطرفين لالتزاماته، يمكن للطرف الآخر العودة إلى شروط ما قبل خطة العمل الشاملة المشتركة. سُميت هذه الآلية "snapback"، أي "العودة السريعة" أو "القفز إلى الوراء".

وتساءل عراقجي: "ولكن ماذا يعني "snapback" تحديدًا؟" مردفا القول: "أي أنه إذا لاحظنا أن الطرف الآخر لا يلتزم بالتزاماته، فيمكننا أيضًا التخلي عن كل ما قبلناه بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والعودة إلى الوضع الذي كان سائدًا قبلها". في المقابل، اعتبروا هم أيضًا أن لهم الحق نفسه؛ أي أنه إذا لم تلتزم إيران بالتزاماتها، فيمكنهم إعادة فرض العقوبات، سواءً كانت عقوبات أمريكية أو أوروبية أو قرارات مجلس الأمن.

وتابع: "إذن، فإن آلية "سناب باك" آلية ثنائية الاتجاه تمامًا. ولكن بانسحاب اميركا من الاتفاق النووي، حرمت نفسها فعليًا من هذا الحق. ومنذ ذلك الحين، أصبحت جمهورية إيران الإسلامية هي من استخدمها. بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات وعجز أوروبا عن التعويض لإيران وضمان مصالحها الاقتصادية، فعّلنا آلية "سناب باك" الخاصة بنا وفقًا للمادة 36 من الاتفاق، وتخلينا عن التزاماتنا بموجبه، وعدنا إلى شروط ما قبله. بل تجاوزنا تلك الشروط، واليوم برنامجنا النووي متقدم جدًا مقارنةً بما كان عليه قبله".

وأكد وزير الخارجية: "إذن، فقد طبقت إيران آلية "سناب باك" بالفعل. ومع انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، لم يعد لها الحق في تطبيقها. كما لم يطبقها الأوروبيون بعد. إذا أرادوا تطبيقها، فهذا يعني إعادة فرض العقوبات الأمريكية والأوروبية وعقوبات مجلس الأمن، بينما عادت العقوبات الأمريكية بالفعل. علاوة على ذلك، صُممت هذه الآلية بحيث لا تستطيع دول مثل الصين وروسيا إيقافها باستخدام حق النقض (الفيتو). وكما أدرجنا العودة إلى برنامجنا النووي في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بطريقة تمكننا من العودة إلى الوضع قبل الاتفاق دون عرقلة الآخرين، وقد فعلنا ذلك.

وقال عراقجي: نقطة مهمة أخرى هي أن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يمنح الدول الأطراف في الاتفاق صلاحية تطبيق آلية "سناب باك"، ينتهي في 18 أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام. كان هذا أحد أبرز الإجراءات في خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231، ووفقًا لأحكامه، بعد 10 سنوات، سينتهي هذا القرار تلقائيًا، وسيُحذف الملف الإيراني تمامًا من جدول أعمال مجلس الأمن.

*دول الترويكا الأوروبية لم تعد تُعتبر أعضاءً فعليين ومؤثرين في خطة العمل الشاملة المشتركة

وصرح وزير الخارجية بشأن تداعيات موقف إيران من تفعيل آلية "سناب باك" من قبل الترويكا الأوروبية (بريطانيا والمانيا وفرنسا): "لقد انتهكت الدول الأوروبية الثلاث التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، واتخذت، وخاصةً في الأسابيع الأخيرة، موقفًا مشابهًا للولايات المتحدة، وتحدثت عن "التخصيب الصفري"؛ في حين أن خطة العمل الشاملة المشتركة اعترفت بالتخصيب وأكدت حق إيران في التخصيب. ولذلك، فإنهم بهذا الموقف يخالفون الأحكام الصريحة للاتفاق. كما أنهم فشلوا في إعادة فرض العقوبات بالكامل. في رأينا، لم تعد هذه الدول الأوروبية الثلاث تُعتبر أعضاءً فعليين ومؤثرين في خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن حيث المبدأ، لا يحق لها استخدام آلية "سناب باك".

وأضاف: "لقد أثارت الدول الأوروبية الثلاث جدلًا مفاده أنه لا داعي لتمديد القرار خلال الأشهر الستة المقبلة؛ في حين أن موقفنا هو أنه لا يحق لكم تطبيق آلية "سناب باك" أساسًا، والآن تريدون القول إنكم تتنازلون عنه، وتجدّدون القرار بدلًا من ذلك".

وقال عراقجي: في حال تفعيل آلية "سناب باك"، لن تُضاف عقوبات اقتصادية جديدة كبيرة، بل ستُضاف فقط بنود قليلة، لكنها ستكون طفيفة ومحدودة للغاية. وبالمقارنة مع العقوبات الحالية في مجالات مثل النفط والبنوك، لن تُضاف أي إضافات استثنائية إلى وضع العقوبات الحالي. لذلك، من منظور اقتصادي، يُمكن القول إن "سناب باك" لن يُحدث فرقًا يُذكر في الوضع الاقتصادي لإيران. أما من منظور سياسي، فسيكون الأمر مختلفًا، لأنه في هذه الحالة، ستعود القرارات السابقة، وسنجد أنفسنا مجددًا تحت طائلة الفصل السابع من مجلس الأمن، وستُفرض قيودٌ عديدة، بما في ذلك في مجال الأسلحة وقضايا مماثلة. هذه خسائر، وعلينا أن نسعى جاهدين لمنع حدوثها.

وأكد وزير الخارجية أن موقفنا تجاه الدول الأوروبية واضح، وقال: إذا فعّلوا آلية "سناب باك"، سترد إيران. وسيتم تحديد طبيعة هذا الرد في الوقت المناسب. لكن على الدول الأوروبية الثلاث أن تعلم أنها إذا أقدمت على مثل هذه الخطوة، فإنها ستفقد دورها إلى الأبد في عملية خطة العمل الشاملة المشتركة والمفاوضات النووية، وستُدمر المسار عمليًا.

وأكد قائلاً: ننصحهم بقوة بالتخلي عن هذا التهديد بإعادة فرض العقوبات. فكما لم يحل الهجوم العسكري الأمريكي أي مشكلة، فإن إعادة فرض العقوبات الأوروبية لن تحل أي مشكلة، بل ستزيد من حدة المشاكل القائمة.

*العلاقات الإيرانية المصرية تخطت التوقعات

وقال وزير الخارجية، في معرض حديثه عن تفاصيل استعادة العلاقات الإيرانية المصرية: "لقد شهدت علاقاتنا مع مصر نقلة نوعية خلال العام الماضي. خلال هذه الفترة، التقيتُ بالرئيس المصري أربع مرات، وهو عدد يفوق ما التقيتُ به أي رئيس آخر، حتى مع الدول التي تربطنا بها علاقات وثيقة. على سبيل المثال، لم أقابل فلاديمير بوتين إلا مرتين فقط، أو رؤساء دول مجاورة أخرى، لكن عدد اللقاءات التي عقدتها مع وزير الخارجية المصري خلال العام الماضي، على ما أعتقد، تجاوز العشرة. كما تجاوزت مكالماتنا الهاتفية ذلك بكثير. معظم هذه الاتصالات تتناول العلاقات الثنائية، وإن كانت قضية غزة وفلسطين جزءًا منها أيضًا.

وأكد عراقجي أن مصر دولة مهمة ومؤثرة في العالم الإسلامي، وقال: "نتشاور بانتظام مع مصر بشأن قضايا فلسطين وغزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والملف النووي، وكذلك بشأن العدوان الأخير. كما أحرزنا تقدمًا جيدًا في مجال العلاقات الثنائية. كانت هناك سلسلة من العقبات القديمة التي كان من المفترض حلها منذ فترة طويلة. على سبيل المثال، تم تغيير أسماء الشوارع. كما اتخذ الجانب الآخر إجراءات لن أخوض في تفاصيلها، ولكن المهم هو وجود إرادة للتعاون من كلا الجانبين.

وأضاف: "علاقاتنا مع مصر فاقت التوقعات، لكننا لا نحن ولا هم في عجلة من أمرنا للإعلان رسميًا عن هذه العلاقات. سيتم ذلك عندما يحين الوقت. سنصل إلى هذه النقطة في الأشهر المقبلة. ربما لولا الحرب والتطورات الأخيرة، لكنا قد وصلنا إلى تلك المرحلة في وقت أبكر، لكن هذه القضية ليست حاسمة لدرجة أننا نرغب في الوصول إليها في وقت أبكر. المهم هو أن لدينا علاقات جيدة جدًا، كعلاقات دولتين عاديتين.

*العلاقات مع الاردن

وقال وزير الخارجية أيضًا بشأن العلاقات مع الأردن: لدينا علاقات دبلوماسية مع الأردن، وإن كانت حاليًا على مستوى القائم بالأعمال. كما سافرتُ إلى الأردن، وأجريتُ مكالمات هاتفية منتظمة مع وزير الخارجية الأردني، وأجريتُ مشاورات.

*العام الماضي كان فريدًا في تاريخ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية

وقال عراقجي: سياستنا في العام الماضي لا تحتاج إلى التأكيد عليها أو التكرار مني، لأنها تتحدث عن نفسها. ربما كان العام الماضي فريدًا في تاريخ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بل وفي تاريخ إيران المعاصر أيضًا، من حيث مستوى التطورات العميقة ومستوى التوترات التي شهدناها.

وأضاف: لقد شهدنا كل شيء تقريبًا؛ من تجربة الحرب مع أمريكا إلى الصراع مع الكيان الصهيوني، كل ذلك في آن واحد. التطورات الواسعة التي حدثت في المنطقة، في لبنان وسوريا واليمن، وخاصة ما يحدث في غزة. المؤامرات التي يتبعها الكيان الصهيوني لتدمير القضية الفلسطينية بالكامل. كذلك، التوترات التي شهدناها مع الولايات المتحدة، سواء على مستوى المفاوضات أو على مستوى الصراع، بالإضافة إلى التوترات الاستثنائية التي شهدناها مع أوروبا في مختلف المجالات.

وأكد رئيس السلك الدبلوماسي: من ناحية أخرى، فإن العام الأخير من القرار 2231 والاتفاق النووي، وقضية إعادة فرض العقوبات، وغيرها من التطورات المهمة، جعلتنا نترك وراءنا عامًا صعبًا ومتوترًا ومليئًا بالأحداث. في غضون ذلك، كان أحد أبرز جوانب هذا العام هو النمو الاستثنائي والهام للغاية في علاقات إيران مع جيرانها.

*قوة إيران في العام الماضي تمثلت بعلاقاتها المتميزة مع دول الجوار

وصرح وزير الخارجية، متحدثًا عن علاقات إيران مع دول المنطقة، قائلاً: "تمثلت قوتنا وميزتنا الكبرى في العام الماضي في علاقاتنا المتميزة مع دول الجوار، علاقات حسّناها ووسّعناها بجهدٍ متواصل. وبالطبع، كانت الحكومات السابقة قد شرعت في هذا المسار، وبذلت جهودٌ حثيثة؛ ولا أتجاهل هذه الإجراءات إطلاقًا. ولكن في العام الماضي، ارتكزت سياسة الجمهورية الإسلامية بحق على علاقات حسن الجوار".

وأضاف: "خلال هذه الفترة، زار الدكتور بزشكيان العراق، وأذربيجان وأرمينيا، ومن المقرر أن يزور تركمانستان بعد أسبوعين. وزار طاجيكستان، وباكستان، وكانت زيارته الأسبوع الماضي مثمرة للغاية، وزار عُمان وقطر جنوبًا. وكنتُ حاضرًا في معظم هذه الرحلات، وحتى خارج هذه الدول، زرتُ الأردن ومصر ودول مجلس التعاون للخليج الفارسي حتى أننا أجرينا اتصالات مع دول لم تكن تربطنا بها علاقات رسمية".

وقال عراقجي: "زرتُ البحرين مرة واحدة، وزار وزير خارجيتها إيران ثلاث مرات تقريبًا. خلال العام الماضي، ورغم التوترات الشديدة التي شهدتها المنطقة، كانت المنطقة إلى جانبنا بكل تأكيد. إن مواقف دول المنطقة تجاه هجوم اميركا والكيان الصهيوني، والإدانات التي أصدروها، كانت، في رأيي، غير مسبوقة وفريدة من نوعها. لقد شكّل البيان الصادر عن مجلس التعاون والبيانات التي أصدرتها كل دولة من دول هذا المجلس على حدة، بالإضافة إلى بيانات دول أخرى، هالةً إيجابيةً للغاية حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد وزير الخارجية أن علاقاتنا الاقتصادية شهدت نموًا جيدًا للغاية، وأن هذه العلاقات كانت مفيدة وضرورية للغاية، وقال: من المنظور السياسي والإقليمي، استطاعت علاقاتنا الطيبة أن تحافظ على قوة السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة.

