وزير الخارجية الايراني يدعو إلى اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة موجهة إلى حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وهاكان فيدان وفيصل بن فرحان، وزيري خارجية تركيا والمملكة العربية السعودية، دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث الكارثة الإنسانية في غزة، والتنسيق لتقديم المساعدات الفورية، ودراسة الأبعاد القانونية والسياسية لنية النظام الصهيوني احتلال غزة بشكل دائم.

وفيما يلي نص رسالة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية:

بسم الله الرحمن الرحيم

المحترم السيد حسين إبراهيم طه

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

ببالغ القلق، وبدافع من الإلحاح الأخلاقي والسياسي، أكتب إليكم مجددًا بشأن تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة؛ وهو وضعٌ أصبح الآن من أخطر الأزمات التي تواجه الأمة الإسلامية والمجتمع الدولي. لقد تجاوز الوضع في غزة حدود الاحتمال الإنساني. ما يحدث ليس مجرد أزمة إنسانية، بل هو تدمير ممنهج لسكان مدنيين تحت الحصار. إن حجم وشدة الجرائم المرتكبة يتطلبان تحركًا فوريًا ومنسقًا.

تشير أحدث الإحصاءات والتقارير الواردة من جميع المؤسسات الإنسانية والمصادر الإعلامية الموثوقة إلى أن السكان المدنيين في غزة يواجهون وضعًا لا يمكن وصفه إلا بكلمة واحدة: إبادة جماعية.

ومما يثير القلق أيضًا تزايد الأدلة على النية غير القانونية والاستراتيجية لنظام الاحتلال لإعادة احتلال غزة وضمها بالكامل. تشير تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب التحركات العسكرية والمواقف السياسية للكيان، إلى وجود خطة مدروسة لمحو الهوية الإقليمية والسياسية لغزة من خلال السيطرة الدائمة والهندسة الديموغرافية وتدمير أي احتمال للسيادة الفلسطينية. وقد أعلن كبار المسؤولين الإسرائيليين صراحةً عن نيتهم "القضاء على غزة ككيان سياسي". هذا ليس مجرد تحول تكتيكي، بل يعكس مخططًا استراتيجيًا لتدمير السيادة الفلسطينية من خلال احتلال دائم للأرض، ونقل قسري للسكان، وهندسة ديموغرافية.

في ضوء هذه التطورات، وفي إطار أحكام ميثاق منظمة التعاون الإسلامي والممارسات السابقة في عقد اجتماعات استثنائية لمجلس وزراء الخارجية، أطلب رسميًا عقد اجتماع استثنائي لمجلس وزراء الخارجية في أقرب وقت ممكن في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة.

يهدف هذا الاجتماع إلى استعراض الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة وتنسيق تقديم المساعدات العاجلة، ودراسة الأبعاد القانونية والسياسية لنية الكيان الصهيوني احتلال غزة بشكل دائم، واتخاذ موقف موحد، وتطبيق تدابير، بما في ذلك الأدوات الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية، لوقف العدوان وضمان المساءلة، وكذلك إعادة التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لمنظمة التعاون الإسلامي، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة والعودة. وينبغي أن يكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق لتدابير منسقة وقابلة للتنفيذ لوقف العدوان واستعادة العدالة.

أطلب من معاليكم، بكل احترام، بدء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء، واتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن، وفقًا للإطار التنظيمي، ونظرًا لخطورة الأمر.

تفضلوا بقبول احترامي العميق والتزامي الراسخ بمبادئنا المشتركة.

مع خالص التقدير،

السيد عباس عراقجي

وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية

نسخة الى:

المعالي السيد هاكان فيدان، وزير خارجية جمهورية تركيا ورئيس مجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي

معالي الأستاذ فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية

/انتهى/