٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١١:٣٦ ص

فيديو...حضور كثيف لزوار كربلاء على منفذ مهران الحدودي

فيديو...حضور كثيف لزوار كربلاء على منفذ مهران الحدودي

يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة الحضور الكثيف لزوار كربلاء على منفذ مهران لصباح الجمعة.

