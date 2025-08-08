https://ar.mehrnews.com/news/1961437/ ٠٨/٠٨/٢٠٢٥، ١١:٣٦ ص رمز الخبر 1961437 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ٠٨/٠٨/٢٠٢٥، ١١:٣٦ ص فيديو...حضور كثيف لزوار كربلاء على منفذ مهران الحدودي يمكنكم من خلال هذا الفيديو مشاهدة الحضور الكثيف لزوار كربلاء على منفذ مهران لصباح الجمعة. تحميل 80 MB رمز الخبر 1961437 کپی شد محتوى ذات صلة العجز لا يمنع المشتاقین عن زيارة الأربعين تشغيل قطار مجاني لنقل زوار الأربعين إلى حدود الشلامجة إصابة 5 زوار إيرانيين في حادث تصادم "فان" ورافعة بالعراق سمات ايران العراق منفذ مهران زيارة الاربعين
