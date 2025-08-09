وزيرة الطرق وبناء المدن تصل إلى خوزستان لتفقد معبر شلامجة وجذابة الحدودي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن فرزانة صادق، وزيرة الطرق وبناء المدن، وصلت برفقة عدد من نوابها، إلى محافظة خوزستان صباح اليوم (السبت 9 أغسطس) عبر مطار الشهيد قاسم سليماني الدولي في زيارة ميدانية إلى معبري جذابة والشلامجة.

تأتي هذه الزيارة عشية ذكرى الأربعين، ونظرًا لأهمية النقل البري في حركة الزوار . يستخدم عدد كبير من الزوار سنويًا النقل البري للوصول إلى حدود البلاد الستة، كما يسافر عدد كبير منهم إلى هذه المنافذ الحدودية بسيارات خاصة.

وفقًا لمنظمة الطرق والنقل البري، من المتوقع أن تبلغ حركة الزوار ذروتها من الثلاثاء 5 أغسطس إلى الجمعة 8 أغسطس، وأن تبلغ ذروة الإياب من الأربعاء 13 أغسطس إلى السبت 16 أغسطس.

كما تم تخصيص حوالي 6000 حافلة لتقديم الخدمة خلال أيام ذروة الازدحام، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار العابرين عبر الحدود البرية خلال الأربعين هذا العام إلى أكثر من 3.7 مليون شخص، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الماضي.

الاجتماع الخامس لمقر الأربعين سيُعقد على معبر شلامجة

وفقًا لوكالة مهر، سيُعقد اليوم، في ختام زيارة معبري جزابه وشلامجة، الاجتماع الخامس لمقر الأربعين بحضور فرزانة صادق، وزيرة الطرق وبناء المدن.

/انتهى/