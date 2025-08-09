بزشكيان: الأعداء سعوا إلى خلق الفوضى بالهجمات العمياء والاغتيالات لكن الشعب انتصر في الميدان

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، ظن الأعداء أنهم من خلال اغتيال القادة والعلماء ومهاجمة قوات الشرطة، يمكنهم إغراق البلاد في الفوضى وإسكات صوت الحق، ولكن على عكس توقعاتهم، ظل الصحفيون ووسائل الإعلام نشطين ونقلوا الحقيقة إلى الشعب بمزيد من الصدق والتأثير.

وأضاف: التغيير السريع للقادة، واستمرار الأنشطة العلمية في البلاد، ودعم الشعب العزيز، وجهود القوات المسلحة، كل ذلك دفع العدو إلى التراجع عن أهدافه الخبيثة. هذا النصر من نصيب الشعب الإيراني الصامد، الذي صنع الفخر بتضامنه.

