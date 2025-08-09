  1. إيران
  2. السياسة
٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٢٠ ص

بزشكيان: الأعداء سعوا إلى خلق الفوضى بالهجمات العمياء والاغتيالات لكن الشعب انتصر في الميدان

بزشكيان: الأعداء سعوا إلى خلق الفوضى بالهجمات العمياء والاغتيالات لكن الشعب انتصر في الميدان

قال الرئيس بزشكيان ظن الأعداء أنهم من خلال اغتيال القادة والعلماء ومهاجمة قوات الشرطة، يمكنهم إغراق البلاد في الفوضى وإسكات صوت الحق، ولكن على عكس توقعاتهم، ظل الصحفيون ووسائل الإعلام نشطين ونقلوا الحقيقة إلى الشعب بمزيد من الصدق والتأثير.

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، ظن الأعداء أنهم من خلال اغتيال القادة والعلماء ومهاجمة قوات الشرطة، يمكنهم إغراق البلاد في الفوضى وإسكات صوت الحق، ولكن على عكس توقعاتهم، ظل الصحفيون ووسائل الإعلام نشطين ونقلوا الحقيقة إلى الشعب بمزيد من الصدق والتأثير.

وأضاف: التغيير السريع للقادة، واستمرار الأنشطة العلمية في البلاد، ودعم الشعب العزيز، وجهود القوات المسلحة، كل ذلك دفع العدو إلى التراجع عن أهدافه الخبيثة. هذا النصر من نصيب الشعب الإيراني الصامد، الذي صنع الفخر بتضامنه.

/انتهى/

رمز الخبر 1961462
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات