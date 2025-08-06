مصر تؤكد أهمية استئناف التعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية

أفادت وكالة مهر للأنباء جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما عبد العاطي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال البيان إن عبد العاطي أكد خلال اتصاله مع عراقجي أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية والتمهيد لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن استئناف التعاون بين الجانبين "يسهم في استعادة الثقة وتوفير المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وفي 2 يوليو/تموز أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تعليق التعاون مع الوكالة الدولية على خلفية "انحيازها" بشأن ملف طهران النووي.

وقبل ذلك بأسبوع، أقرّ البرلمان الإيراني تشريعا لتعليق التعاون مع الوكالة إثر تصاعد التوتر معها بشأن تعاملها مع برنامج طهران النووي، وما تبع ذلك من هجوم إسرائيلي أمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.

كما أجرى عبد العاطي اتصالا آخر مع غروسي بحثا خلاله الأوضاع الإقليمية الراهنة وجهود استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وأشار بيان الخارجية إلى أن الاتصالات تأتي في إطار "التحركات المصرية الرامية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد ومظاهر التوتر والدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، والدفع بالمسار السياسي والسلمي".

وقبيل العدوان الإسرائيلي على إيران، خاضت طهران وواشنطن جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال فلسطين وأراض بسوريا ولبنان.