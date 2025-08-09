14 ألف شخص يعبرون حدود مهران كل ساعة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أوضح السيد "زاهدين جشمه خاور" آخر مستجدات حركة زوار الأربعين على الطرق السريعة في المحافظات ومعبر مهران الحدودي، وأعلن عن جاهزية المجمع التامة لاستيعاب هذا الكم الهائل من حركة المرور.

وقال: "نظرًا لأهمية هذه المناسبة الوطنية والدينية العظيمة، الأربعين، فقد شهدنا زيادة ملحوظة في حركة مرور المركبات على طرق محافظة إيلام، حيث وصل معدل المرور خلال ساعات الذروة إلى حوالي 30 ألف مركبة في الساعة على الطرق السريعة في المحافظات".

وأضاف جشمه خاور: "إحصائيات حركة المرور في معبر مهران الحدودي بالغة الأهمية أيضًا، حيث يعبر ما يقرب من 14 ألف شخص الحدود كل ساعة. بالأمس فقط، شهدنا عبور 210 آلاف شخص للحدود، عاد منهم حوالي 70 ألفًا إلى البلاد".

وفي معرض حديثه عن خدمات النقل العام، قال: "من إجمالي العائدين، تم نقل 20 ألف شخص إلى وجهاتهم في جميع أنحاء البلاد باستخدام أسطول النقل العام و750 حافلة". ولحسن الحظ، حتى الآن، كان عدد الداخلين أكبر من عدد الخارجين، ولا نواجه نقصًا في الحافلات في معبر الشهيد رئيسي الحدودي.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، قال المدير العام لإدارة الطرق والنقل البري في محافظة إيلام: "نتوقع أنه في 19 أغسطس 1404 هـ، سيستقر الوضع، وستبدأ موجة عودة الزوار تدريجيًا. وإذا تحقق هذا التوقع، فستكون مداخل معبر الشهيد رئيسي الحدودي مفتوحة ومخارجه مغلقة، مما يسمح لنا بإدارة أسطول الحافلات بشكل أفضل وتسهيل الخدمات المقدمة للزوار".

