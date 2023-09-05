سفير إيران لدى السعودية يصل إلى الرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى المملكة العربية السعودية إلى الرياض، اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر وكان في استقباله مسؤولون في وزارة الخارجية السعودية وزملائه في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض.

وعشية مغادرته البلاد إلى السعودية، التقى عنايتي بوزير خارجية بلادنا، حسين أميرعبداللهيان وقدم تقريرًا عن الخطط المبرمجة للفترة المقبلة في مجال تعزيز العلاقات بين إيران و السعودية.

وخلال هذا اللقاء، أكد وزير الخارجية على تطوير وتعميق سياسة الجوار، واعتبر أنه من المهم تعزيز العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، مع الأخذ في الاعتبار فرص التعاون في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.

يذكر ان علي رضا عنايتي كان قد شغل سابقًا منصب نائب سفير الجمهورية الإسلامية في الرياض، وسفير بلادنا في الكويت ومساعد الوزير والمدير العام لقسم منطقة الخليج الفارسي.

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