كنعاني: مباحثات وزيري خارجيتي إيران والسعودية جرت ضمن أجواء إيجابية وبناءة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، ناصر كنعاني،قال في اجابة على أسئلة الصحفيين حول نتائج المباحثات بين وزيري خارجية إيران والسعودية: جرت المباحثات بين وزيري خارجية إيران والمملكة العربية السعودية في جو جيد جدا وإيجابي وبناء ، ونوقشت مختلف الموضوعات التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية وتم تبادل الآراء بشأنها، كما تم الاتفاق على خطوات مستقبلية لتوسيع العلاقات الثنائية.

وقال كنعاني ، في ختام المباحثات الرسمية ، إن وزيري خارجية البلدين أعربا عن نتائج مباحثاتهما بشأن العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في البيانات الإعلامية.

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