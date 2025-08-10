مخرج إيراني يهدي جائزته الدولية لأطفال غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللجنة المحكمة لمهرجان ميلانو الايطالي الدولي، أعلنت في بيان أن العمل السينمائي المشارك للمخرج الايراني "أشكان شابوري" اتسم بالكلاسيكية والطموح والكمال في تقديم موقف درامي، وهو ما أهّله للفوز بجائزة المهرجان الخاصة لأفضل إخراج.

وفي حديثه عن سبب إهداء الجائزة لأطفال غزة، قال "شابوري" أن المشروع الذي تتبناه "إسرائيل" هو تدمير محض، والظلم الذي يتعرض له الأطفال وسكان غزة هو كارثة إنسانية لا يجوز الصمت أمامها؛ مؤكدا أن مخرجي الافلام السينمائية الذين يمتلكون لغة عالمية يجب ألا يلتزموا الصمت قبال تلك المجرائم.

يُذكر أن المخرج الايراني شابوري يحمل في سجلّه الفني عدة جوائز وترشيحات دولية، عن كتابة وإخراج فيلمه "قصة بري"؛ بما في ذلك جوائز، مهرجان Route 66 (الولايات المتحدة)، مهرجان أثينا السينمائي الدولي، هوليوود لوس أنجلوس (الولايات المتحدة)، لوف (الولايات المتحدة)، ومهرجان ويلز (المملكة المتحدة).

