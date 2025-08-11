أستراليا ستعترف بدولة فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الجزيرة، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنه سيعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن هذا الإجراء مشروط بالتزامات السلطة الفلسطينية.

دون أن يتطرق إلى دعم الدول الغربية لجرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة، قال: "الوضع في هذا القطاع كارثي، وتل أبيب تواصل انتهاك القانون الدولي".

في الوقت نفسه، أدلى رئيس الوزراء الأسترالي بتصريحات تدخلية، زعم فيها أن حماس لا مكان لها في دولة فلسطين.

وقال: "أكدت لنتنياهو أننا بحاجة إلى حل سياسي في غزة، وليس حلاً عسكريًا".

وكانت عدة دول غربية أخرى قد أعلنت سابقًا عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين، لكنها في الوقت نفسه وضعت شروطًا لهذا الإجراء تبدو أقرب إلى مسعى دعائي لتحسين صورتها الدولية.

