الجزائر تدين بشدة خطة إعادة احتلال غزة وتهجير سكانها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت البيان الى أنه "بعد أيام قلائل من انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على هذا الحل باعتباره الإطار الوحيد الكفيل بإرساء تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، تثبت السلطة القائمة بالاحتلال مجددًا عدم اكتراثها بإرادة المجتمع الدولي وقراراته، وهي تخطط لإعادة احتلال قطاع غزة عسكريًا وتهجير سكانه قسرا وعنوةً".

وأعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لهذه المخططات "الإسرائيلية" التي ترهن مستقبل قطاع غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة برمتها؛ واكدت بأن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ومكون أصيل لا ينفصل عن الدولة الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية وتطالب بها المجموعة الدولية".

ودعت الخارجية الجزائرية، "المجتمع الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن الأممي لتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه لوضع حد لهذه المخططات الإسرائيلية ولوقف حرب الإبادة التي يسلطها على الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب العامين".

كما أكدت على "ضرورة الإسراع في التكفل بالأولويات الاستعجالية التي يفرضها الوضع الراهن، لاسيما الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة؛ مشددة بنفس القدر على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف تمثل استحقاقاً تاريخياً غير قابل للتصرف وغير قابل للتقادم وغير قابل للمساومة".

