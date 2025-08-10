الغارديان تعترف: تل أبيب تقتل الفلسطينيين الجائعين بمنهجية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن الجزيرة، أن صحيفة الغارديان أفادت، بعد تحقيق أجرته، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لإطلاق نار عشوائي على نقاط توزيع المساعدات الغذائية.

ويشير التقرير إلى أن عمليات إطلاق النار هذه هي خطة مميتة ضد الفلسطينيين، وأن الجيش الإسرائيلي ينفذ هذا الإجراء بشكل متكرر ضد الفلسطينيين الجائعين في غزة.

وكتبت صحيفة الغارديان، نقلاً عن خبراء أسلحة في الغرب، أن هجمات الجيش الإسرائيلي على طالبي الطعام تُعتبر عملاً غير مسؤول.

تجدر الإشارة إلى أنه بناءً على اعترافات الجنود الصهاينة، أمرت سلطات تل أبيب بإطلاق النار على أي فلسطيني يتوجه إلى مراكز توزيع المساعدات، حتى لو كان يحمل راية بيضاء أو لا يحمل سلاحًا.

