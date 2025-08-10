الحكومة الإيرانية تقر مشروع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء اليوم الأحد 9 أغسطس/آب على مشروع قانون "إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية" بأغلبية الأصوات بعد المناقشة والمراجعة.



كما نوقش في هذا الاجتماع موضوع زيادة صلاحيات المحافظين وتفويض بعض مهام وصلاحيات الأجهزة التنفيذية إلى الجهات المعنية على مستوى المحافظات وتبادل الآراء.