  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٣٤ م

الحكومة الإيرانية تقر مشروع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية

الحكومة الإيرانية تقر مشروع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية

وافق مجلس الوزراء الايراني في اجتماعه مساء اليوم على مشروع قانون إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية بأغلبية الأصوات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء اليوم الأحد 9 أغسطس/آب على مشروع قانون "إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية" بأغلبية الأصوات بعد المناقشة والمراجعة.

كما نوقش في هذا الاجتماع موضوع زيادة صلاحيات المحافظين وتفويض بعض مهام وصلاحيات الأجهزة التنفيذية إلى الجهات المعنية على مستوى المحافظات وتبادل الآراء.

رمز الخبر 1961547

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات