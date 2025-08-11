لاريجاني: الاتفاق الأمني مع العراق قيد الصياغة ولبنان دولةً بالغة الأهمية في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، قبيل بدء أول رحلة خارجية له بعد تعيينه أمينًا للمجلس إلى العراق ولبنان: "هذه الرحلة، التي تتألف من جزأين رئيسيين، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية".

وأضاف: "الجزء الأول من هذه الرحلة مخصص للعراق. العراق بلد صديق وجار لنا، والعلاقات والتعاون الوثيق بين البلدين في مستوى ممتاز".

كما شكر الحكومة العراقية على تعاونها الفعال في مسيرة الأربعين، وأضاف أن اتفاقية أمنية مع العراق قيد الصياغة.

وأكد لاريجاني: "أمن الإيرانيين هو المحور الرئيسي في العلاقات مع الجيران، لكن هذا لا يعني تجاهل أمن الجيران".

كما ذكر أنه سيلتقي خلال هذه الرحلة مع مختلف المسؤولين والتيارات العراقية للاستماع إلى آرائهم ومناقشة التعاون الثنائي.

لبنان بلد مهم للغاية في المنطقة

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: "الجزء الثاني من الرحلة يتعلق بلبنان". في هذا الصدد، يُعدّ لبنان دولةً بالغة الأهمية في المنطقة، ولدينا علاقات تاريخية واسعة مع شعب وحكومة لبنان.

وأكد على أهمية الوحدة الوطنية اللبنانية واستقلالها، وأعلن أن إيران ستسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية مع لبنان.

كما أشار لاريجاني إلى الأوضاع الخاصة في المنطقة، وقال: "خلال هذه الزيارة، سيجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين والشخصيات المؤثرة في هذا البلد".

وأشار إلى أن هذه الزيارة تُعدّ خطوةً مهمةً نحو تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين إيران ودولتين جارتين، العراق ولبنان.

/انتهى/