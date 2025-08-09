قائد الجيش يهنئ بتعيين أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجّه اللواء أمير حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة تهنئة إلى علي لاريجاني بمناسبة تعيينه ممثلًا للقائد الأعلى للثورة الإسلامية وأمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وفيما يلي نصّ هذه الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم، الأستاذ الدكتور علي لاريجاني

السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي

السلام عليكم

أهنئكم على تعيينكم الكريم ممثلًا للقائد الثورة الإسلامية وأمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، مما يدلّ على ثقة كبيرة بالسجلّ الثوري والإداري القيّم لهذا الأخ الملتزم والواعي والقادر في المناصب والمسؤوليات الاستراتيجية في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس.

إن شاء الله.. في هذه المرحلة من المسؤولية الجسيمة، ومن خلال بناء علاقات فعّالة بين أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيتحقق دور الجيش المهم في حماية استقلال الجمهورية الإسلامية ووحدة أراضيها ونظامها في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

أسأل الله تعالى لكم التوفيق والنجاح المتزايد في تحقيق الأهداف النبيلة للنظام الإسلامي، في ظل القيادة الحكيمة وقيادة القائد الأعلى للمسلمين، الإمام الخامنئي (حفظه الله).

القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية

اللواء أمير حاتمي

/انتهى/