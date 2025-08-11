  1. مالتي مدیا
  2. الفيديو
١١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٤٠ ص

فيديو..الأجواء في مقام السيدة زينب عليها السلام في دمشق

فيديو..الأجواء في مقام السيدة زينب عليها السلام في دمشق

شاهد في هذا الفيديو الأجواء التي يتسم بها مقام السيدة زينب عليها السلام في دمشق في هذه الايام.

تحميل 2 MB

رمز الخبر 1961557
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات