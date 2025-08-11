https://ar.mehrnews.com/news/1961557/ ١١/٠٨/٢٠٢٥، ٩:٤٠ ص رمز الخبر 1961557 مالتي مدیا الفيديو مالتي مدیا الفيديو ١١/٠٨/٢٠٢٥، ٩:٤٠ ص فيديو..الأجواء في مقام السيدة زينب عليها السلام في دمشق شاهد في هذا الفيديو الأجواء التي يتسم بها مقام السيدة زينب عليها السلام في دمشق في هذه الايام. تحميل 2 MB رمز الخبر 1961557 جواد ماستری فراهانی کپی شد محتوى ذات صلة بالفيديو والصور.. إعادة افتتاح مقام "التل الزينبي" في كربلاء اقامة مراسم عزاء الإمام الحسين (ع) في السعودية وألمانيا اعتقالات تطال أبناء الطائفة العلوية في ريف دمشق سمات مقام السيدة زينب (س) حرم السيدة زينب (س) دمشق سوريا
