بالفيديو والصور.. إعادة افتتاح مقام "التل الزينبي" في كربلاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مع اكتمال أعمال إعادة إعمار وتجهيز مقام "التل الزينبي" بالتزامن مع أيام زيارة الأربعين، أُعيد افتتاح هذا المقام الديني المهم رسميًا أمام الزوار اليوم، الموافق الأول من صفر بالتوقيت العراقي.

التل الزينبي هو المكان الذي وقفت فيه السيدة زينب (عليها السلام) يوم عاشوراء، وشاهدت ساحات كربلاء. لطالما كان هذا المكان محط اهتمام الزوار ومحبي أهل البيت (عليهم السلام) لما يتمتع به من مكانة روحية.

وقبل بضع سنوات، أُغلق تل الزينبية تمامًا لأعمال التوسعة وإعادة الإعمار. وفي العام الماضي، فُتح جزء منه أمام زوار الأربعين بشكل محدود، ولكن هذا العام، ومع اقتراب الأربعين الحسيني(ع)، تم الانتهاء من تجهيزه وأصبح جاهزًا لاستقبال الزوار.

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