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٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٣١ ص

بالفيديو والصور.. إعادة افتتاح مقام "التل الزينبي" في كربلاء

بالفيديو والصور.. إعادة افتتاح مقام "التل الزينبي" في كربلاء

بالتزامن مع ايام زيارة الاربعين الحسيني واكتمال أعمال إعادة إعمار وتنظيف وتأثيث مقام "التل الزينبي"، أُعيد افتتاح هذا المقام الديني رسميًا اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه مع اكتمال أعمال إعادة إعمار وتجهيز مقام "التل الزينبي" بالتزامن مع أيام زيارة الأربعين، أُعيد افتتاح هذا المقام الديني المهم رسميًا أمام الزوار اليوم، الموافق الأول من صفر بالتوقيت العراقي.

بالفيديو والصور.. إعادة افتتاح مقام "التل الزينبي" في كربلاء

التل الزينبي هو المكان الذي وقفت فيه السيدة زينب (عليها السلام) يوم عاشوراء، وشاهدت ساحات كربلاء. لطالما كان هذا المكان محط اهتمام الزوار ومحبي أهل البيت (عليهم السلام) لما يتمتع به من مكانة روحية.

وقبل بضع سنوات، أُغلق تل الزينبية تمامًا لأعمال التوسعة وإعادة الإعمار. وفي العام الماضي، فُتح جزء منه أمام زوار الأربعين بشكل محدود، ولكن هذا العام، ومع اقتراب الأربعين الحسيني(ع)، تم الانتهاء من تجهيزه وأصبح جاهزًا لاستقبال الزوار.

/انتهى/

رمز الخبر 1961341
جواد ماستری فراهانی

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