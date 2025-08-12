جريحان في غارة صهيونية جديدة على الناقورة بلبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن النشرة ، أن مصادر لبنانية أفادت بوقوع غارة جوية إسرائيلية قرب ميناء الصيد في الناقورة، جنوب مدينة صور اللبنانية.

من جهة أخرى، أفاد مركز الطوارئ الطبي التابع لوزارة الصحة اللبنانية بأن هجوم طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة الناقورة أسفر عن إصابة شخصين.

وأضاف البيان: "أحد المصابين في حالة حرجة".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله في لبنان، انتهكه جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المرات، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اللبنانيين.

وصرح الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله في لبنان، قبل مدة، بأنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين هذه الحركة والكيان الصهيوني، انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار حوالي 3700 مرة.

