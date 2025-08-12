  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٢‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٨:١٢ م

جريحان في غارة صهيونية جديدة على الناقورة بلبنان

جريحان في غارة صهيونية جديدة على الناقورة بلبنان

أفادت مصادر لبنانية بوقوع غارة جوية إسرائيلية قرب ميناء الصيد في الناقورة جنوب مدينة صور اللبنانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن النشرة ، أن مصادر لبنانية أفادت بوقوع غارة جوية إسرائيلية قرب ميناء الصيد في الناقورة، جنوب مدينة صور اللبنانية.

من جهة أخرى، أفاد مركز الطوارئ الطبي التابع لوزارة الصحة اللبنانية بأن هجوم طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة الناقورة أسفر عن إصابة شخصين.

وأضاف البيان: "أحد المصابين في حالة حرجة".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله في لبنان، انتهكه جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المرات، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اللبنانيين.

وصرح الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله في لبنان، قبل مدة، بأنه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين هذه الحركة والكيان الصهيوني، انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار حوالي 3700 مرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1961622
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات