آية الله جنتي: احتلال غزة بالكامل ونزع سلاح حزب الله أوهام باطلة

وأفادت وکالة مهر للأنباء بأن جنتی أکد فی مستهل جلسة المجلس الیوم الاثنین، أن الخمیس

المقبل یصادف أربعینیة استشهاد الإمام الحسین (ع) وهو یوم بالغ الأهمیة فی تاریخ المواجهة بین الحق والباطل. وأوضح أن ملحمة الأربعین، التی بدأت منذ

لحظة استشهاد الإمام الحسین (ع) واستمرت من خلال الدور الإیمانی لکربلاء وأسرى الواقعة فی أداء واجب "الجهاد التبیینی" حتى زیارة قبور الشهداء،

تمثل نموذجًا کاملاً لمن یرون أن إحیاء الحقیقة واجب مقدس.

وأضاف: إن الأربعین هو یوم لتبیین المعنى السامی لـ"زیارة الإمام الحق" باعتبارها عبادة اجتماعیة.

وأشار جنتی إلى أن مسیرة الأربعین هذا العام، کما فی الأعوام السابقة، شکلت اجتماعًا حاشدًا لعشاق الإمام الحسین

(ع) فی مسیرة المشی، مما أسهم فی تقربهم أکثر إلى الله عز وجل، وفی تعزیز عزّة ووحدة واقتدار الأمة الإسلامیة.

وأشاد أمین مجلس صیانة الدستور بجهود کل من ساهم بإخلاص فی إنجاح هذا الحدث الإیمانی، مثمنًا کرم وضیافة الشعب العراقی وحکومته.

وفی جانب آخر من کلمته، تطرق جنتی إلى ذکرى

هزیمة الکیان الإسرائیلی غیر الشرعی فی حرب الـ33 یومًا أمام حزب الله اللبنانی، والتی سُمّیت بـ"یوم المقاومة الإسلامیة"، مؤکدًا أن انتصار حزب

الله الباهر فی تلک المعرکة غیر المتکافئة وفشل کیان الاحتلال أظهر أن المسار الحق لجبهة المقاومة العالمیة، القائم على تعالیم الإسلام العزیز

والمستلهِم من الثورة الإسلامیة، سینتهی بالنصر ویحقق الوعود الإلهیة التی لا تتخلف.

وختم جنتی بالتأکید على أن الحدیث عن احتلال کامل لقطاع غزة أو نزع سلاح حزب الله لیس سوى أوهام باطلة.