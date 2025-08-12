اللبنانيون يرحبون بزيارة لاريجاني بهاشتاغ "#ایران_سند_مش_وصایة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في خطوة مبتكرة وهادفة، تصدّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، وخاصةً الصحفيون والشيعة في البلاد، وسم "#ایران_سند_مش_وصایة"، خلال الزيارة المهمة لعلي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى بيروت.

وبحسب وسائل إعلام عربية، يأتي هذا الإجراء في وقتٍ تتزايد فيه الضغوط والتخريب من قِبَل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد حزب الله في لبنان.

وانتشر هذا الهاشتاغ بسرعة في الفضاء الإلكتروني ردًا على الضجة الإعلامية الغربية والإسرائيلية حول تبعية حزب الله لإيران وفرض وصاية طهران على لبنان.

ويشير انتشار هذا الهاشتاغ إلى الدعم الشعبي الراسخ للعلاقات الاستراتيجية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورفض الادعاءات العدائية ضد محور المقاومة.

وتأتي زيارة لاريجاني إلى لبنان في وقتٍ تشهد فيه المنطقة تطوراتٍ معقدة، ويبرز دور إيران في دعم الاستقرار والأمن الإقليميين ومقاومة المؤامرات الخارجية أكثر من أي وقت مضى.

من ناحية أخرى، وجّه هذا الإجراء من قِبَل المستخدمين اللبنانيين رسالةً واضحةً لأعداء المنطقة مفادها أنه على الرغم من الجهود العدائية، فإن العلاقة بين إيران ومحور المقاومة قويةٌ وغير قابلةٍ للكسر.

ومن المقرر أن يتوجه لاريجاني الذي زار العراق إلى لبنان في المحطة الثانية من جولاته الإقليمية حيث يلتقي كبار المسؤولين ويبحث معهم التطورات في هذا البلد.

/انتهى/