واشنطن تدرس حداً أقصى للاجئين مع تخصيص أغلبية للبيض من جنوب أفريقيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أبلغت كبيرة مسؤولي برنامج اللاجئين في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، أنجي سالازار، العاملين في شؤون اللاجئين على مستوى الولايات أنها تتوقّع أن يكون الحد الأقصى 40 ألف لاجئ، وفقاً لملخّص اجتماع عُقد في الأول من شهر آب/أغسطس الجاري، اطلعت عليه وكالة "رويترز".

وقال مسؤولان، تحدّثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن "نحو 30 ألفاً من أصل 40 ألف مكان ستُخصص للأفريكانيين، وهم أقلية ذات أصول هولندية في الغالب في جنوب أفريقيا أعطاها ترامب الأولوية لإعادة التوطين".

وقال مصدر مطلع على الأمر إنه "إضافة إلى رقم 40 ألفاً، تمّت مناقشة حد أقصى منخفض يصل إلى 12 ألفاً".

من جهتها، أكدت نائبة السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، آنا كيلي، أنه "لن تكون هناك قرارات نهائية حتى يُصدر ترامب قراره للسنة المالية 2026، التي تبدأ في الأول من تشرين الأول/أكتوبر"، مضيفة أنه "سيتمّ تحديد الحد الأقصى لقبول اللاجئين الشهر المقبل، وأي أرقام تُناقش في هذه المرحلة هي مجرد تكهّنات".

يذكر أنّ ترامب كان قد جمّد فور توليه منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي قبول اللاجئين، لكنه أطلق بعد أسابيع برنامجاً للأفريكانيين، زاعماًُ أن "الأقلية البيضاء عانت من التمييز العنصري والعنف في جنوب أفريقيا"، وهي ادعاءات رفضتها حكومة جنوب أفريقيا.

وفي شهر تموز/يوليو الماضي أفادت وكالة "رويترز" بأن "إدارة ترامب شهدت صراعاً داخلياً حول ما إذا كان بإمكان الجنوب أفريقيين غير البيض التأهّل لبرنامج اللاجئين".

