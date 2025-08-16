ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول إمكانية عقد الاجتماع المقبل في موسكو: "في المرة القادمة في موسكو؟ اقتراح مثير للاهتمام. ربما يكون الأمر كذلك، سنرى".

كما أكد الرئيس الأمريكي أنه يتطلع إلى عقد مزيد من اللقاءات المثمرة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "كانت لدينا على مدى هذه السنوات اجتماعات جيدة ومثمرة... ونأمل أن يستمر الأمر كذلك في المستقبل".

من جانبه، قال الرئيس الروسي إن اللقاء الشخصي بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة كان أمرًا "قد نضج فعليًا"، مشيرًا إلى أنه "كان من الواضح أنه عاجلًا أو آجلًا لا بد من تصحيح الوضع والانتقال من المواجهة إلى الحوار، ومع الإعداد الجاد والدقيق، وهو ما تم إنجازه بالفعل".

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الكرملين، بانتهاء المحادثات بـ"الصيغة الضيقة"، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا.

واستمرت المحادثات بين الرئيسين بوتين وترامب في ألاسكا في "صيغة ضيقة" ساعتين و45 دقيقة.

وشارك في المباحثات من الجانب الروسي كل من مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف.

