الرسالة المشتركة للزيارتين المهمتين: إبراز مكانة إيران في المعادلات الإقليمية

وكالة مهر للأنباء: شهدت جمهورية إيران الإسلامية زيارتان مهمتان الأسبوع الماضي؛ زيارة علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، التي استغرقت ثلاثة أيام إلى العراق ولبنان، وزيارة فاهان غوستانيان، نائب وزير خارجية أرمينيا، إلى طهران. وفي ظل الظروف الراهنة، كان الهدف من كل من هاتين الزيارتين هو تهدئة مخاوف إيران بشأن علاقاتها مع جيرانها ودول المنطقة الأخرى، وخاصة في مجال الأمن والجيوسياسية في المنطقة.

جهودٌ لإنهاء سوء الفهم المفروض

إن إدراك أهمية زيارة الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي إلى بغداد ثم بيروت يتطلب فهمًا حقيقيًا للوضع الراهن في علاقات جمهورية إيران الإسلامية مع العراق ولبنان. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الروابط السياسية والدينية والثقافية، بل وحتى الاقتصادية، القوية بين إيران وجارها الغربي العراق، إلا أنها تواجه أيضًا مخاوف أمنية لا يمكن إنكارها، لا سيما على حدودها مع العراق، والتي تحتاج إلى حلٍّ وتحويلها إلى تعاونٍ وتضامن. لطالما كانت حدود إيران الغربية مهددة من قِبل الجماعات الإرهابية الانفصالية، ولذلك وقّع البلدان سابقًا (عام 1401 هـ) اتفاقيةً أمنيةً لتنظيم هذه القضية وحلّها. وخلال الزيارة الأخيرة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى العراق، وُقّع تفاهمٌ لتطبيق هذه الاتفاقية بدقةٍ ومبدأ.

يُعدّ مصير وجود جماعات المقاومة ونوعيته قضيةً تؤثر على المنطقة، بما في ذلك إيران، ولا يبدو قلق طهران في هذا الصدد أمرًا غريبًا. قبل زيارة لاريجاني إلى بغداد، كانت ولا تزال هناك همسات وتكهنات جدية حول حل فصائل المقاومة في العراق، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي. ورغم أن قرار وجود أو حل أي فصيل مقاومة في العراق ولبنان، من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعود إلى سلطات وشعبي هذين البلدين، إلا أنه لا يمكن تجاهل هذا المبدأ المهم، وهو أن فصائل المقاومة في كلا البلدين ليست فعالة داخل حدودهما فحسب، بل هي أيضًا أساسية في إرساء السلام ومكافحة العدوان والإرهاب في المنطقة بأسرها. لذا، فإن مصير ونوعية وجود هذه الفصائل المقاومة مسألة تؤثر على المنطقة، بما في ذلك إيران، ولا يبدو قلق طهران في هذا الصدد مستغربًا.

من ناحية أخرى، رصدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن كثب التدخل الواضح والملموس لدول خارج المنطقة في هذه الفصائل، وحذرت سلطاتها من هذا النوع من التدخل في شؤون الدول. وقد دفعت وقائع العلاقات بين طهران وبيروت خلال العام الماضي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى زيارة لبنان أيضًا ضمن زيارته المقررة إلى العراق. منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، يشهد علاقاتٍ مختلفةً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيثُ يُمكن اعتبار "الغموض" و"سوء الفهم" من أهمّ الكلمات المفتاحية لوصف هذه العلاقات الجديدة. وفي سياق صياغة العلاقات الإيرانية اللبنانية بعد استشهاد السيد حسن نصر الله وتولّي الحكومة الجديدة السلطة في هذا البلد، ينبغي إعطاء عامل التدخل الأجنبي وزنًا كبيرًا. فعلى مدار العام الماضي أو نحوه، أعاد مسؤولو الحكومة اللبنانية تعريفَهم للعلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي هذه الأثناء، تغاضوا أيضًا عن بعض الحقائق. وكان لزيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى لبنان في ظلّ هذه الأجواء المليئة بسوء الفهم، وحضوره في مختلف المحافل والاجتماعات، دورًا خاصًا في الحدّ من هذا الغموض وسوء الفهم.

وعبّر لاريجاني عن الموقف الرسمي لإيران بصفته رئيسًا للأمن في البلاد، بهدف تحييد إحدى أهمّ أدوات الغرب لإساءة استخدام العلاقات بين البلدين. ردًا على أسئلة مثيرة للجدل من صحفيين لبنانيين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني حول مزاعم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية ودعمها لحزب الله، صرّح: "أنا مسؤول عن الأمن القومي لبلادي، وأقول بصراحة إن إيران لا تنوي التدخل في شؤون الدول، بما فيها لبنان. إذا تحاورت الحكومة اللبنانية مع مختلف الطوائف وتوصلت إلى نتيجة، فسندعمها. هذا التصريح العلني قد يُنهي العديد من الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران بشأن التدخل في الشؤون اللبنانية".

وهو ما أشار إليه أيضًا السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، قائلاً: "خلال هذه الزيارة، عقد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سلسلة من اللقاءات الجيدة والودية والصريحة مع رؤساء وقادة وشخصيات من مختلف الطوائف الشيعية والسنية والمسيحية والدرزية والعلوية". وقد ساهمت هذه اللقاءات في تبديد جميع الغموض والمخاوف بشأن مواقف إيران الواضحة والشفافة.

حضور لاقناع ایران

يمكن أيضًا تقييم حضور "وهان غوستانيان"، نائب وزير الخارجية الأرميني، في وزارة الخارجية وفقًا لهذا التفسير. ويبدو أن هذا الحضور كان إيجابيًا إلى حد ما، وساهم في تهدئة بعض مخاوف طهران في هذا الصدد. وفي معرض شرحه لهذه الزيارة والضمانات التي قدمتها أرمينيا لإيران، قال وزير الخارجية سيد عباس عراقجي: أولًا، حاول المسؤولون الأرمن إقناع جمهورية إيران الإسلامية وتبرير موقفها بشأن هذا الاتفاق وتفاصيله عبر اتصالات عديدة. ثانيًا، لا توجد أي أنباء عن تغييرات جيوسياسية سابقة في الخطة الحالية، وأي نشاط على الحدود سيكون تحت السيادة الأرمينية، ولن تتمركز أي قوات أمريكية بالقرب منا. ثالثًا، تم الالتزام بجميع الخطوط الحمراء الإيرانية. رابعًا، أعربت إيران عن مخاوفها، وقدمت أرمينيا ضمانات في هذا الصدد، ومع ذلك، فإن طهران تراقب حدودها.

كما صرّح نائب وزير الخارجية الأرميني بأن حكومة وشعب أرمينيا يكنّان احترامًا عميقًا للقائد وحكومة وشعب إيران. وتحظى العلاقات بين البلدين بأهمية استراتيجية بالنسبة لنا، ولن تكون أبدًا محل أي صفقة جيوسياسية. نحن نعتز بهذه الروابط التي تعود إلى آلاف السنين، وعلينا أن ننقلها إلى الأجيال القادمة بشكل أقوى وأكثر رسوخًا. هذه هي رسالة حكومتي وإيمانها.

النظام الإقليمي ومدخلاته ومخرجاته

إذا نظرنا إلى عقيدة العلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مع دول المنطقة وجيرانها كنظام، فيمكننا النظر إلى مدخلاته ومخرجاته. فإذا افترضنا أن مجموعة من المخاوف والهموم والتحديات التي تواجهها طهران في هذه العلاقات هي مدخلات هذا النظام، فإن طريقة تحليلها وتلخيصها، وما يُعرّف كمخرجات، يمكن تفسيره على أنه مستوى نجاح هذا النظام في ظل الظروف الراهنة بكل المتغيرات المؤثرة فيه. في الحالة الأخيرة، لدى إيران مخاوف جدية من وجود جماعات انفصالية على حدودها، ويتم تحليل هذه المخاوف في العراق، وينتج عن ذلك فهم أمني أو أن طهران قلقة بشأن تغيرات حدودها الجيوسياسية، ويتفهم جارها الشمالي هذا القلق، وينتج عن ذلك اتصالات ورحلات ومحادثات إقناعية عديدة. كان من الأجدى للولايات المتحدة والكيان الصهيوني أن تدخل طهران في التوتر والتهديدات كمدخلات بدلًا من الحوار والزيارات، وكان جيرانها سيعرضون عليها الحرب والعلاقات الباردة كمخرجات تتناسب مع ذلك.

ويتكرر هذا الأسلوب مع جيران إيران الآخرين باختلاف نوعياتهم ومدخلاتهم ومخرجاتهم. إلا أن النظام الدولي، نظرًا لجميع العوامل المؤثرة فيه، وأهمها القوة، لا يسمح للأنظمة الإقليمية وأنظمة الجوار بمواصلة العمل بهذا الهدوء والمخرجات الإيجابية؛ لا سيما وأن هذه الأنظمة مهددة بعامل مثل الاحتلال الإسرائيلي. لذلك، ورغم أن التفاؤل بشأنها لا يبدو منطقيًا، وأن إرسال المدخلات واستقبال المخرجات يتطلب يقظة تامة، إلا أن أداء هذا النظام، على الأقل في الشهرين الماضيين، أظهر أن العوامل الخارجية المؤثرة لم تتمكن من التأثير عليه بهذا القدر من العمق.

كان من الأجدى للولايات المتحدة والكيان الصهيوني أن تدخل طهران التوتر والتهديدات طهران بدلا من الحوار والزيارات، وأن يعرض جيرانها الحرب والعلاقات الباردة كمخرجات. بما أن الظروف الحالية لم تعزل إيران عن جيرانها، فإن واشنطن وتل أبيب غير راغبتان في ذلك، ولن تترددا من الآن فصاعدًا في اتخاذ أي إجراء يُزعزع استقرار هذا الوضع. لذلك، ينبغي اعتبار ترسيخ نظامٍ يُسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة الأولويةَ الأهم والمهمةَ الخاصةَ لجميع الدول الحاضرة.

/انتهى/