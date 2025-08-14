أماني: زيارة لاريجاني إلى لبنان كانت ناجحة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن مجتبى أماني، السفير الإيراني في لبنان، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن زيارة علي لاريجاني إلى لبنان كانت ناجحة من جميع النواحي "بفضل الله".

وقال: "عقد لاريجاني خلال هذه الزيارة لقاءات "جيدة وودية وصريحة" مع رؤساء وقادة وشخصيات من جميع الطوائف والتيارات - شيعة وسنة ومسيحيين ودروز وعلويين - وقد لعبت هذه اللقاءات دورًا مهمًا في تبديد الغموض والمخاوف التي أثيرت حول مواقف إيران".

وأضاف أماني: "لطالما كان اللقاء مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، مميزًا ومثمرًا"، وتُوّج بتصريحات لاريجاني الواضحة في مؤتمر صحفي في عين التينة. كما أكد اللقاء مع الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، مجددًا دعم إيران المستمر للبنان ومقاومته للكيان الصهيوني".

واختتم السفير الإيراني كلمته شاكرًا الشعب اللبناني على "حفاوة الاستقبال ودعمه الصادق" خلال الرحلة، قائلاً إنهم شهدوا تجمعات شعبية واسعة منذ وصول الوفد الإيراني إلى مطار رفيق الحريري حتى وصولهم إلى ضريح الشهيد الكبير السيد حسن نصر الله.

وتجدر الإشارة إلى أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصل إلى بيروت في زيارة رسمية يوم الأربعاء، والتقى وتشاور مع كبار المسؤولين في البلاد.

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي عند ضريح الشهيد السيد حسن نصر الله: نحن لا نتدخل في شؤون الدول، لكننا دائمًا ندعم حركات المقاومة.

