الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية يلتقي مع عراقجي

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى آية الله حميد شهرياري، برفقة مجموعة من نواب المجمع والمسؤولين عن تنظيم المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية، بوزير الخارجية عباس عراقجي، وأجرى معه محادثات.

خلال هذا الاجتماع، طُرحت مواضيع مثل عقد المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية خلال فترة وقف إطلاق النار، والتي رحب بها وزير الخارجية وأكد عليها.

كما نُوقشت وعُقدت جلسات نقاش حول تعاون ودعم وزارة الخارجية، ومراجعة قائمة ضيوف المؤتمر، ولقاء وزير الخارجية وحفل عشاء مع الضيوف، وغيرها

