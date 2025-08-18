  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٢:٤٢ م

الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية يلتقي مع عراقجي

الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية يلتقي مع عراقجي

التقى الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، آية الله حميد شهرياري، بوزير الخارجية عباس عراقجي، وأجرى معه محادثات.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى آية الله حميد شهرياري، برفقة مجموعة من نواب المجمع والمسؤولين عن تنظيم المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية، بوزير الخارجية عباس عراقجي، وأجرى معه محادثات.

خلال هذا الاجتماع، طُرحت مواضيع مثل عقد المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية خلال فترة وقف إطلاق النار، والتي رحب بها وزير الخارجية وأكد عليها.

كما نُوقشت وعُقدت جلسات نقاش حول تعاون ودعم وزارة الخارجية، ومراجعة قائمة ضيوف المؤتمر، ولقاء وزير الخارجية وحفل عشاء مع الضيوف، وغيرها

/انتهى/

رمز الخبر 1961806
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات