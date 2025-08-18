  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١:٢٨ م

وزير الطاقة: إيران تُنافس كبار الدول العالمية في إنتاج التوربينات

وزير الطاقة: إيران تُنافس كبار الدول العالمية في إنتاج التوربينات

صرح وزير الطاقة الايراني، عباس علي آبادي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنافس كبار الدول في العالم في مجال إنتاج التوربينات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الطاقة الايراني في تصريحات له اليوم الاثنين: "انه مع إنتاج توربين غازي متطور من الفئة F، أصبحت إيران من الدول المتقدمة في هذا المجال".

وأوضح عباس علي آبادي انه يتميز هذا التوربين بفقدان طاقة أقل وقدرة أكبر على توليد الكهرباء مقارنةً بالطرازات الأخرى.

وتابع وزير الطاقة: "توربين الغاز من الفئة F في مرحلة الاختبار، وسيتم تشغيله قريبًا في إحدى محطات الطاقة بطهران".

هذا وكشفت إيران اليوم عن توربين الغاز MGT-75، وهو أول توربين غاز من فئة F مصنوع بالكامل في إيران،

/انتهى/

رمز الخبر 1961802
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات