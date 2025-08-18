وزير الطاقة: إيران تُنافس كبار الدول العالمية في إنتاج التوربينات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الطاقة الايراني في تصريحات له اليوم الاثنين: "انه مع إنتاج توربين غازي متطور من الفئة F، أصبحت إيران من الدول المتقدمة في هذا المجال".

وأوضح عباس علي آبادي انه يتميز هذا التوربين بفقدان طاقة أقل وقدرة أكبر على توليد الكهرباء مقارنةً بالطرازات الأخرى.

وتابع وزير الطاقة: "توربين الغاز من الفئة F في مرحلة الاختبار، وسيتم تشغيله قريبًا في إحدى محطات الطاقة بطهران".

هذا وكشفت إيران اليوم عن توربين الغاز MGT-75، وهو أول توربين غاز من فئة F مصنوع بالكامل في إيران،

