غريب آبادي یناقش مع سفیر الصین في طهران وجهات النظر حول قمة شنغهاي وقضايا اخرى ذات اهمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والشؤون الدولية، رسالة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X، وكتب: "خلال اللقاء مع سفير جمهورية الصين الشعبية، تبادلنا وجهات النظر حول قمة منظمة شنغهاي للتعاون وترتيبات حضور السيد بزشكيان، رئيس جمهورية إيران الإسلامية الموقر، وقضايا أخرى ذات أهمية مثل القرار 2231.

اتفق البلدان على تعزيز التعددية ودفع التعاون فيما بين بلدان في إطار المؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس".

/انتهى/