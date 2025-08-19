وزيرة الطرق: يجري العمل على ربط الخليج الفارسي بالبحر الأسود عبر ارمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فرزانة صادق التي ترافق رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية في زيارته الى ارمينيا، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء: "في قطاع الطرق، توصل البلدان إلى اتفاق مبدئي بشأن بناء جسر نوردوز الثاني، وتحسين الجسر الحالي، وتنظيم المحطات، وتعديل رسوم عبور الشاحنات".

وأوضحت وزيرة الطرق والنمية الحضرية "تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل حركة مرور شاحنات البلدين، واستكمال حزمة النقل، وسيتم الانتهاء منها في الأشهر المقبلة".

وتابعت: "ربط للخليج الفارسي بالبحر الأسود قضية استراتيجية، حيث يوجد خط سكة حديد إلى جلفا في إيران، وتمت الموافقة على استمراره من نخجوان إلى يريفان. يمكن لهذا الخط أن يلعب دورًا فعالًا في النقل بين إيران وأذربيجان وأرمينيا وأوروبا. كما تم إعداد مشاريع مذكرات تفاهم في مجال النقل الجوي، وسيتم توقيعها قريبًا".

وشددت السيدة فرزانة: "نظراً لموقع أرمينيا غير الساحلي، تم الاتفاق على التعاون في قطاع الموانئ والاستفادة من القدرات اللوجستية لموانئ إيران الجنوبية في الخليج الفارسي وبحر عُمان. يوفر هذا التعاون منصةً مناسبةً لتطوير النقل العابر بين إيران وأرمينيا وأوروبا وشرق آسيا".

