بزشكيان يزور المسجد الأزرق في يريفان ويصلي مع المصلين خلال رحلته إلى أرمينيا

وأفادت لوكالة مهر للأنباء، انه زار الرئيس مسعود بزشكيان المسجد الأزرق في يريفان مساء الاثنين 18 أغسطس، خلال رحلة إلى أرمينيا، وأدى صلاتي المغرب والعشاء مع المصلين.

ويعود تاريخ المسجد الأزرق في يريفان (مسجد مدرسة حسين علي خان) إلى القرن الثامن عشر الميلادي، وقد بُني بالقرب من الساحة (سوق يريفان التاريخي)؛ وهو مكان يُستخدم الآن كمبنى كبير مغطى يُسمى السوق القديم.

ويُعرف المسجد الأزرق أيضًا بالمسجد الرئيسي للمدينة، وقد سُمي تيمنًا بمؤسسه حسين علي خان. شُيّد هذا المسجد المدرسي، الذي كان بمثابة المسجد الرئيسي للمدينة، عام 1179 هـ بتكلفة 6000 تومان دفعها حسين علي خان حاكم يريفان، ويقع اليوم في قلب المدينة.

بين عامي 1826 و1912، كان المبنى في حالة جيدة وكان المسجد نشطًا نسبيًا، لكن المباني المحيطة به تدهورت تدريجيًا، ونتيجةً لآثار النظام الشيوعي في أرمينيا، توقفت الأنشطة الدينية تدريجيًا حتى عام 1996، مع بدء التعاون بين إيران وأرمينيا لإحياء هذا المسجد، وُضع ترميم هذا المعلم التاريخي على جدول الأعمال.

وفي عام 1930، وبفضل جهود وإبداع بعض المثقفين، ومن أجل إنقاذ المسجد من الدمار والهدم، وبإذن من السلطات الحكومية، أصبح هذا المسجد متحفًا للتاريخ الطبيعي ومتحفًا لتاريخ يريفان.

