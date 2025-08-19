إيران تطلق النموذج التجريبي لأولى أقمار "الشهيد سليماني" الصناعية بنهاية العام الشمسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة صحفية، صرّح حسن سالاريه، رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حول آخر مستجدات مشروع "كوكبة الشهيد سليماني"، قائلًا: "يُعدّ مشروع الشهيد سليماني أول كوكبة أقمار صناعية ضيقة النطاق في البلاد، صُممت وبُنيت بهدف تطوير خدمات إنترنت الأشياء (IoT)..في المرحلة الأولى، سيتم بناء ما يقرب من 20 قمرًا صناعيًا ووضعها في مدارات مختلفة الميل لتوفير اتصالات ضيقة النطاق بهدف تطوير إنترنت الأشياء في البلاد".

وأضاف سالارية: بدأت مرحلة تصميم هذه الكوكبة اواخر عام 2023، ويجري حاليًا بناء وتجهيز جزء كبير من أنظمته الفرعية. ويتولى تصميم وبناء هذا النظام تحالفٌ يضم القطاعين الخاص والعام.

وأضاف رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: وفقًا للخطة، ستُجرى عمليات إطلاق تجريبية للنماذج الأولية لهذا النظام هذا العام، وستُوضع الأقمار الصناعية في المدار لإجراء الاختبارات الأولية. وستُجرى عملية بناء النماذج الأولية الرئيسية لأقمار هذا النظام في العام الحالي، ومن المتوقع أن تُجرى عمليات الإطلاق الرئيسية اوائل العام المقبل.

وأشار سالاريه إلى أنه: "بالطبع، قد تُسبب المشكلات التقنية وتعقيدات تكنولوجيا الفضاء تأخيرات في البرنامج، وهي مشكلة طبيعية في صناعة الفضاء. ومع ذلك، فإن التقدم العام للمشروع إيجابي، وسيُطلق أول نظام أقمار صناعية إيراني بخبرة محلية قريبًا في المدار، مما يُمهد الطريق لتطوير أنظمة أقمار الاتصالات في البلاد".

