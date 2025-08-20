الرئيس الإيراني يزور النصب التذكاري لجندي الوطن في مينسك

أفادت وكالة مهر للأنباء، زار مسعود بزشكيان، مساء الثلاثاء 18 أغسطس، لدى وصوله إلى بيلاروسيا في زيارة رسمية، ساحة النصر في مينسك، التي شُيّدت تخليدًا لذكرى جنود الوطن، وقدّم تحيةً لأبطال بيلاروسيا الذين سقطوا في الحرب الوطنية.

شُيّدت هذه الساحة تخليدًا لذكرى شهداء الحرب العالمية الثانية.

على قاعدة هذا النصب التذكاري، الذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، نُقش مشهدٌ لمعركة الجنود في الحرب. منذ عام 1954، تُضاء في ساحة النصر شعلةٌ مضاءةٌ لإحياء ذكرى الجنود.

هذا ووصل بزشكيان إلى البلاد مساء الثلاثاء 18 أغسطس/آب 2025، بدعوةٍ رسميةٍ من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو وفي زيارةٍ رسمية.

بالإضافة إلى لقائه بنظيره البيلاروسي ورئيس البرلمان البيلاروسي، سيلتقي الرئيس أيضًا ويتحدث مع الإيرانيين المقيمين في بيلاروسيا. كما سيوقع البلدان خلال هذه الزيارة عددًا من اتفاقيات التعاون.

