١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٦:٤٤ م

بزشكيان يغادر أرمينيا إلى بيلاروسيا

بزشكيان يغادر أرمينيا إلى بيلاروسيا

غادر رئيس الجمهورية يريفان قبل دقائق إلى مينسك، بدعوة رسمية من نظيره البيلاروسي، بعد انتهاء زيارته إلى أرمينيا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه مساء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس/آب، وبعد لقائه رئيس الوزراء ورئيس أرمينيا، وعقده اجتماعًا لوفود رفيعة المستوى من كلا البلدين، غادر الدكتور مسعود بزشكيان إلى مينسك، عاصمة بيلاروسيا، وجهته التالية في جولته الإقليمية.

خلال زيارته لأرمينيا، التقى الرئيس أيضًا بخبراء أرمن في الشؤون الإيرانية، ومقيمين إيرانيين، وناشطين اقتصاديين من كلا البلدين.

سيلتقي الدكتور بزشكيان، الذي زار هذا البلد بدعوة رسمية من رئيس بيلاروسيا، ويجري محادثات مع الرئيس ورئيس البرلمان البيلاروسي، بالإضافة إلى مقيمين إيرانيين.

كما سيوقع البلدان خلال هذه الزيارة العديد من وثائق التعاون.

یاسر المصری

