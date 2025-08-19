  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٥:٣٧ م

باشينيان: الاتفاقيات الأخيرة تُمهّد الطريق لوصول إيران بالسكك الحديدية إلى البحر الأسود

أشاد رئيس الوزراء الأرميني بتقييم الرئيس الإيراني المحايد للوثائق الموقعة مؤخرًا بين يريفان وباكو، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات تُتيح فرصًا جديدة للتعاون في مجال السكك الحديدية بين إيران وأرمينيا.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي التقى نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في يريفان اليوم، 19 أغسطس/آب، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، بأن الوثائق الموقعة مؤخرًا بين يريفان وباكو في الولايات المتحدة ستُتيح في الواقع فرصًا جديدة للتعاون في مجال السكك الحديدية بين أرمينيا وإيران، بما في ذلك من خلال خط سكة حديد نخجوان-جلفا، مما يعني وصول إيران بالسكك الحديدية إلى أرمينيا، وفي نهاية المطاف إلى البحر الأسود.

وصرّح باشينيان بأن هذه المسألة تتوافق تمامًا مع مشروع "مفترق طرق السلام" الأرميني. كما أنه أطلع الرئيس الإيراني على تفاصيل البيان المشترك الموقع في 8 أغسطس/آب في واشنطن، بالإضافة إلى اتفاقية السلام بشأن استئناف العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة الولايات المتحدة.

ووفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الأرميني، تهدف هذه العملية إلى فتح آفاق واعدة للتنمية الاقتصادية في المنطقة بأسرها.

وقال باشينيان: "أُقدّر التقييم المحايد للرئيس الإيراني لهذه الاتفاقيات، وأنا سعيد بذلك. ومن أهم الاتفاقيات التي أبرمناها مع أذربيجان فتح قنوات اتصال مختلفة في هذه المنطقة، مع الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول".

وأضاف أن رفع الحصار عن الاتصالات الإقليمية من شأنه أن يُسهم في إحراز تقدم في الحوار بين شركاء أرمينيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1961855
جواد ماستری فراهانی

