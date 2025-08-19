الرئيس الإيراني: ندعم وحدة اراضي ارمينيا.. إسناد حل قضايا القوقاز إلى قوى الأجنبية سيُعقّدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس بزشكيان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأرميني اليوم الثلاثاء: "أرمينيا دولة مهمة في جوار إيران، والتاريخ شاهد على عمق التقارب بين شعبي البلدين. ويتجلى وجود نماذج ثقافية مشتركة في عمق الصداقة بينهما".

وأكد أن "حدود إيران وأرمينيا كانت حلقة وصل بين الشعبين منذ القدم"، وأضاف: "من جبال آرارات إلى الهضبة الإيرانية، حمل نسيم التاريخ عبير الشعر والموسيقى وكرم الضيافة إلى كلا الحدودين".

وتابع الرئيس الإيراني قائلاً: "تعتبر إيران أن السلام والازدهار لجيرانها، بما في ذلك أرمينيا، يتماشى مع مصالحها"، مؤكداً: "إن التقارب والاهتمام بمقومات الصداقة هما أهم عاملين للحفاظ على الأمن والمضي قدماً في مسار التنمية., وقد دعمت إيران صراحةً وحدة أراضي أرمينيا، وهذه هي سياسة إيران الثابتة والراسخة".

وأضاف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية: "يجب أن تبقى السياسة والحوكمة في منطقة القوقاز قوقازية، وأن إسناد حل قضايا القوقاز إلى قوى الأجنبية سيُعقّدها".

