توقيع ١٢ وثيقة تعاون وبيان مشترك بين إيران وبيلاروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى بيلاروسيا، اليوم الأربعاء، وقّع مسؤولون رفيعو المستوى من إيران وبيلاروسيا، بحضور رئيسي البلدين، ١٢ وثيقة تعاون في مجالات السياسة، والقانون الدولي، والسياحة، والفنون، والإعلام، والصحة، والأدوية، والصناعة، والبيئة، والمناطق الاقتصادية الحرة والصناعية والخاصة، والاستثمار.

كما وقّع رئيسا إيران وبيلاروسيا مسعود بزشكيان والكساندر لوكاشنكو بيانًا مشتركًا للزيارة خلال هذا الحفل.

وقال بزشكيان في تصريحات له خلال اللقاء مع لوكاشنكو: ""في العديد من المجالات وفي جميع المحافل الدولية، مواقفنا متطابقة تمامًا ووجهات نظرنا متشابهة. وخاصةً في الاتفاقيات المتعلقة بمنطقة أوراسيا، مثل مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، تُوفر هذه المؤسسات أطرًا يُمكننا من خلالها التفاعل البناء والشامل مع بعضنا البعض في جميع هذه المجالات".

وأضاف رئيس الجمهورية: "في رأيي، تتطلب هذه الآراء المشتركة منا تطبيق اتفاقياتنا تطبيقًا كاملًا عمليًا في جميع المجالات، بما في ذلك العسكرية والاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية والسياحية".

وشدد بزشكيان: "إن الأحادية التي تبلورت في العالم والإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها تقوم على فرض آرائهم ومعتقداتهم على الدول الأخرى، وهو أمر غير مقبول لدينا، وبالتأكيد ليس لديكم".

وصرح الرئيس الايراني: "إن العقوبات التي فرضت عليكم والعقوبات التي واجهتها بلادنا منذ ما يقرب من 40 عامًا تهدف إلى تركيع الدول التي لا تريد اتباع المسار التي حددتها تلك الدول، لكنني على يقين من أنه من خلال التفاهم والتعاون المتبادلين، يمكننا تحييد كل هذه الضغوطات".

