رئيس مجلس الجمعية الوطنية البيلاروسي يلتقي الرئيس الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع رئيس مجلس الجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا ورئيس مجلس النواب في لهذا البلد مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وتحدثا الجانبان خلال هذا اللقاء بشأن العلاقات الثنائية و تطويرها وكذلك القضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.

هذا ووصل الرئيس الايراني الى العاصمة البيلاروسية مينسك في ساعات متأخرة من الليلة الماضية واقام الرئيس البيلاروسي صباح اليوم مراسم استقبال رسميا له.

والتقى الرئيس بزشكيان بعد مراسم الاستقبال مع الرئيس لوكاشينكو ووقعا وفدا البلدين خلال اجتماعات اليوم على 12 وثيقة تعاون وبيان مشترك لتوثيق العلاقات الثنائية.

