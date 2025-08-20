بزشكيان: زيارة بيلاروسيا تُمثل نقطة تحول في العلاقات بين طهران ومينسك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس الإيراني على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تُمثل زيارة بيلاروسيا نقطة تحول في العلاقات بين إيران وبيلاروسيا، وستُحقق إنجازات ونتائج باهرة للبلدين".

وأكد بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُولي أهمية خاصة لتطوير التعاون الثنائي مع بيلاروسيا، وأضاف: "ستُصبح خارطة الطريق القائمة بين البلدين قريبًا وثيقة شاملة للشراكة الاستراتيجية، مما يُسهّل مسار التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

وأكد رئيس الجمهورية أيضًا أن العلاقات بين طهران ومينسك ستتطور في السنوات القادمة على أساس تفاعلات أوسع ومشاريع مشتركة؛ وهو أمر من شأنه أن يُعزز المكانة الاقتصادية والدبلوماسية للبلدين في المعادلات الإقليمية والدولية.

/إنتهى/