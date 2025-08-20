  1. إيران
  2. السياسة
٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٢:٤١ م

بزشكيان: زيارة بيلاروسيا تُمثل نقطة تحول في العلاقات بين طهران ومينسك

بزشكيان: زيارة بيلاروسيا تُمثل نقطة تحول في العلاقات بين طهران ومينسك

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، الأهمية الاستراتيجية لزيارته إلى بيلاروسيا، معتبرًا إياها نقطة تحول في العلاقات بين طهران ومينسك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الرئيس الإيراني على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تُمثل زيارة بيلاروسيا نقطة تحول في العلاقات بين إيران وبيلاروسيا، وستُحقق إنجازات ونتائج باهرة للبلدين".

وأكد بزشكيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُولي أهمية خاصة لتطوير التعاون الثنائي مع بيلاروسيا، وأضاف: "ستُصبح خارطة الطريق القائمة بين البلدين قريبًا وثيقة شاملة للشراكة الاستراتيجية، مما يُسهّل مسار التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

وأكد رئيس الجمهورية أيضًا أن العلاقات بين طهران ومينسك ستتطور في السنوات القادمة على أساس تفاعلات أوسع ومشاريع مشتركة؛ وهو أمر من شأنه أن يُعزز المكانة الاقتصادية والدبلوماسية للبلدين في المعادلات الإقليمية والدولية.

/إنتهى/

رمز الخبر 1961882
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات