بيلاروسيا جاهزة لتشغيل خط انتاج المكائن الزراعية والمنجمية في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلت وكالة انباء "بلتا" الحكومة البيلاروسية اليوم الاربعاء عن كونتسوف تعبيره على هامش زيارة رئيس الجمهورية الى بيلاروسيا عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البلدين وتوسيعه.

واضاف كونتسوف وهو رئيس الجانب البيلاروسي في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وبيلاروسيا انه سيتم لهذا الغرض تشكيل شركة لتجميع المكائن الزراعية في ايران.

واكد ان ذلك يسهم كثيرا في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين بيلاروسيا وايران.

يذكر ان رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان كان قد وصل الى العاصمة البيلاروسية مينسك مساء امس الثلاثاء آتيا من يريفان ضمن جولة شملت ارمينيا وبيلاروسيا.

