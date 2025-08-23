وحدة العناية المركزة في مستشفى الفارابي تعود للعمل بعد العدوان الصهيوني

أفادت وكالة مهر للأنباء، قام علي رضا إبراهيمي، رئيس مستشفى الفارابي في كرمانشاه، بشرح أداء المستشفى وإنجازاته خلال العام الماضي.

وأشار إلى الجهود الإدارية المتواصلة لجامعة كرمانشاه للعلوم الطبية ومجمع مستشفى الفارابي، قائلاً: "إن قسم العناية المركزة الضخم في هذا المستشفى، الذي دُمر خلال الحرب المفروضة وقذائف الكيان الصهيوني لمدة 12 يومًا في تلك السنوات، عاد إلى دورة الخدمات الطبية بمتابعة دقيقة، ويعالج المرضى مرة أخرى اليوم".

وأضاف إبراهيمي: "من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية ورفاهية المرضى، تم اتخاذ العديد من الإجراءات المهمة في هذا المركز خلال العام الماضي". تشمل هذه الإجراءات افتتاح قسم الأمراض النفسية العصبية، وإعادة تشغيل قسم العناية المركزة الضخم، وإنشاء نظام إدارة الصيانة والإصلاح (CMMS)، وإطلاق نظام إلكتروني لقياس رضا المرضى، وتغييرات في برنامج إدارة الفرز، ودمج صيدليات العيادات الخارجية والداخلية، وتجهيز وإطلاق عيادة لإعادة تأهيل اضطرابات الإدراك والذاكرة.

واختتم رئيس مستشفى الفارابي في كرمانشاه حديثه قائلاً إن هذه الإنجازات تُعزى إلى الجهود الحثيثة للطاقم الطبي ودعم جامعة العلوم الطبية، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي لمستشفى الفارابي هو تقديم خدمات أفضل وأسرع وأعلى جودة لسكان محافظة كرمانشاه والاستجابة المناسبة لاحتياجاتهم الطبية.

