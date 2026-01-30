بزشكيان يؤكد على نهج إيران المبدئي القائم على الاحترام المتبادل ورفض التهديد واستخدام القوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

وأكد الرئيس بزشكيان، على السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتهاج «الدبلوماسية القائمة على العزة»، في إطار القوانين والأنظمة الدولية، مشدداً على أن نهج إيران يقوم على الحوار، والاحترام المتبادل، ورفض التهديد واستخدام القوة، واعتماد منطق «رابح–رابح».

وأوضح أن بلورة مسارات دبلوماسية فعّالة قائمة على الحوار تتطلب تهيئة أجواء من الثقة المتبادلة، لافتاً إلى أن نجاح أي مبادرة دبلوماسية يستلزم إظهار حسن النيات من قبل الأطراف المعنية، والتخلي عن التحركات والإجراءات التصعيدية والتهديدية ذات الطابع العسكري في المنطقة.

ومن جانب اخر اكد الرئيس أردوغان، على استعداد تركيا للعب دورٍ محوري بين إيران والولايات المتحدة لتهدئة التوترات وحلّ القضايا العالقة.

وأعلن أردوغان أنه سيستقبل اليوم وزير الخارجية الإيراني الموجود حالياً في تركيا.

كما شدد رئيسا إيران وتركيا، على أهمية التعاون الإقليمي، والدور البنّاء لدول المنطقة في حفظ الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام، وضرورة تعزيز آليات الحوار لخفض التوترات ومنع تفاقم الأزمات.

