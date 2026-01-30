عراقجي: تتطلب القضايا الإقليمية منا إجراء مشاورات وثيقة مع تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، الذي وصل إلى إسطنبول قبل ساعة للقاء مسؤولين أتراك، لدى وصوله إلى البلاد: "لقد تم التخطيط لهذه الزيارة منذ فترة طويلة، وهي استجابة لزيارة السيد هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا الموقر، قبل بضعة أشهر، وهي زيارة لمراجعة العلاقات الثنائية، فضلًا عن العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية.

إيران وتركيا جارتان مهمتان، ولطالما أجرينا مشاورات وثيقة مع بعضنا البعض. تربطنا علاقات وثيقة للغاية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد أجرينا مشاورات مكثفة بشأن القضايا الإقليمية".

وأضاف: "بطبيعة الحال، فإن القضايا الإقليمية خطيرة للغاية في الوقت الحالي، وهناك تحديات خطيرة، والأهداف التي عبرت عنها الولايات المتحدة وغيرها تتطلب منا بالتأكيد إجراء مشاورات أوثق، ومراجعة القضايا الإقليمية، وتنسيق المواقف؛ وكذلك تبادل الآراء حول سبل التعامل مع هذه التحديات وسبل التغلب عليها".

