  1. الدولية
  2. أوروبا
٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٠ ص

غوتيريش: تصاعد العنف في جنوب السودان "مقلق للغاية" وندعو لحماية المدنيين

غوتيريش: تصاعد العنف في جنوب السودان "مقلق للغاية" وندعو لحماية المدنيين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "قلقه البالغ" إزاء تصاعد العنف المستمر في جنوب السودان، مجدداً دعوته إلى حماية المدنيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، إن "غوتيريش يدعو حكومة جنوب السودان وقوات المعارضة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف جميع العمليات العسكرية".

وشدد دوجاريك على ضرورة "تهدئة الأوضاع عبر حوار شامل يجنّب البلاد الانزلاق إلى موجة جديدة من العنف".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أمر الجيش المدنيين وأفراد بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإخلاء ثلاث مقاطعات في ولاية جونقلي.

ويهدف القرار إلى تمهيد الطريق أمام عملية عسكرية ضد قوات المعارضة، ما أثار مخاوف أممية من تعريض المدنيين لمخاطر متزايدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1967886

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات