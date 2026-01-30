غوتيريش: تصاعد العنف في جنوب السودان "مقلق للغاية" وندعو لحماية المدنيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، إن "غوتيريش يدعو حكومة جنوب السودان وقوات المعارضة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف جميع العمليات العسكرية".

وشدد دوجاريك على ضرورة "تهدئة الأوضاع عبر حوار شامل يجنّب البلاد الانزلاق إلى موجة جديدة من العنف".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أمر الجيش المدنيين وأفراد بعثة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإخلاء ثلاث مقاطعات في ولاية جونقلي.

ويهدف القرار إلى تمهيد الطريق أمام عملية عسكرية ضد قوات المعارضة، ما أثار مخاوف أممية من تعريض المدنيين لمخاطر متزايدة.

