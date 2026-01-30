العميد كودرزي: الحدود الإيرانية العراقية متينة وذات مستوى أمني عالٍ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى العميد أحمد علي كودرزي بقادة حرس الحدود العراقي على معبر مهران الحدودي، وناقش معهم سبل تطوير وتعميق التعاون الأمني المشترك.

وأشار العميد كودرزي، لدى وصوله أو على هامش اجتماعاته، إلى أهمية هذه المشاورات، قائلاً: "من المؤكد تبادل المعلومات والخبرات، واستخدام الدوريات المتزامنة والمناورات المشتركة التي سنجريها بإذن الله في أروندرود".

وأضاف: "سيتم تزويد إخواننا الأعزاء، حرس الحدود العراقي، بالمعلومات المتعلقة بعمليات الضبط التي جرت في مجال الأسلحة والذخائر، لكي يتخذوا موقفًا أكثر جدية".

وتابع قائد حرس الحدود الايراني، حديثه مشيرًا إلى طول الحدود المشتركة، واصفًا الوضع الأمني على الحدود بأنه مُرضٍ، قائلاً: "باختصار، أود أن أقول إن وضع حدود إيران والعراق، التي يبلغ طولها الإجمالي 1609 كيلومترات ولله الحمد، حدودٌ قوية ذات مستوى أمني عالٍ. وسنُثبت للعالم متانة علاقاتنا التاريخية والراسخة."

وفي هذا السياق، أكد محمد عبد الوهاب، قائد حرس الحدود العراقي، على أهمية التنسيق بين البلدين في أعقاب هذا الاجتماع.

وقال: "تربطنا علاقاتٌ تاريخيةٌ وعلاقاتٌ وثيقةٌ للغاية، ونريد أن نُثبت ذلك للعالم."

/انتهى/